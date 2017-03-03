Урай полюбили «мошенники», Нижневартовск – любители «золота»
Опубликовано: 3 марта 2017, 11:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Нижневартовске ХМАО полицейские задержали подозреваемых в нескольких кражах золотых изделий. Как сообщают местные СМИ, один из мужчин похитил из квартиры по улице Ленина золото на сумму около 200 тысяч рублей.
Еще одна подобная кража произошла в октябре прошлого года, сообщает издание, тогда из квартиры на улице Индустриальной своровали золотые серьги. Еще один задержанный сознался, что украл у своей знакомой золотую цепочку, сообщает издание, со ссылкой пресс-службу УМВД Нижневартовска.
Как «ЮграPRO» сообщало ранее, в Урае ХМАО был зарегистрирован очередной случай мошенничества. За 2017 год полицейскими Урая уже возбуждено более 10 уголовных дел по ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».
По всем фактам краж возбудили уголовные дела.
Рубрики: Нижневартовск, Общество, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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