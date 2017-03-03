Соловьиная песня «Духа огня». XV кинофестиваль в Югре может стать последним

Международный кинофорум «Дух огня» стартует в столице ХМАО 3 марта. Помимо кинопоказов и конкурса дебютных фильмов организаторы приготовили обширную культурную программу. Но спасет ли это сам фестиваль от позорного падения в забытье? На сегодняшний день престиж «Духа огня» упал катастрофически, участвовать в нем отказываются не только международные мэтры кино, но и российские.

Предлагаю окунуться в историю «Духа огня» и вспомнить как феерично когда-то это было.

В 2003 году югорчане, без преувеличения, ждали резонансного «первого свидания» с международным фестивалем кинематографических дебютов «Дух огня». Это был семидневный праздник встреч с российскими и мировыми звездами кино. Уже в первый год фестиваля на звездной дорожке в маленьком Ханты-Мансийске горожане и гости столицы региона запросто смогли увидеть Александра Абдулова, Олега Янковского, Сергея Шакурова. Кроме того, прибыли мировые легенды кино: Пьер Ришар и Мишель Мерсье (главная роль в фильме «Анжелика-маркиза ангелов»).

«Я удивлен уровнем этого фестиваля, количеством гостей и самим приемом», — говорил журналистам Андрей Тарковский – младший. Первый фестиваль организаторы посвятили 70-летию его отца, выдающемуся российскому кинорежиссеру Андрею Тарковскому.

«Речь идет об особом, об уникальном фестивале. Это не Канский, не Берлинский и не Московский. Речь идет о принципиально ином, он уникален тем, что он дебютный. Если мы хотим, чтобы российское кино возрождалось, то такого рода фестиваль просто обязан быть»,- говорил первый губернатор ХМАО Александр Филипенко.

Приехать на фестиваль и увидеть дебюты будущих звезд, действительно, желали многие. Следующие несколько лет радовали участников «Духа огня» и югорчан. За первые годы провинциальный Ханты-Мансийск посетили такие знаменитости как Катрин Денев, Александр Збруев, Алексей Балобанов, Ингеборга Дапкунайте, Павел Чухрай, Александр Макаревич, Гарик Сукачев, Мария Шукшина, Барбара Брыльска, Андрей Звягинцев (режиссер фильма Левиафан), Лидия Федосеева-Шукшина, Борис Грачевский (Ералаш), Анастасия Мельникова. Это список можно продолжать и продолжать, но суть ясна – звезды киноиндустрии с радостью ехали на фестиваль дебютов в Югру.















Однако, на сегодняшний день, по-видимому, все это осталось в прошлом, Дух огня, как ни комично это звучит, «испускает дух». Так всегда и бывает, перед тем, как мероприятие прекращает свое существование — оно сходит на нет, так сказать, деградирует. Югорчане почти лишены надежды на то, что фестиваль еще воспрянет духом.

Теперь все иначе, в фестивале уже нет того блеска, а народ уже не испытывает гордости за происходящее в городе событие, на красной дорожке всего несколько узнаваемых лиц и полупустые кинозалы.

Хотя, в прошлом году вера в «Дух огня» почти воспряла, когда жители окружного центра Югры могли лицезреть в анонсах фестиваля информацию о том, что Ханты-Мансийск посетит сам Эмир Кустурица, по приглашению губернатора Югры Натальи Комаровой. Это была чуть ли не единственная фишка 14 кинофестиваля. Югорчане действительно ждали того дня, когда смогут увидеть на красной дорожке в родной Югре звезду мирового масштаба.

Но! Чуда не случилось, в последний момент знаменитый режиссер отказался от поездки на «Дух огня».

И даже на анонсном ролике уже 12-го по счету фестиваля, предъюбилейного «Духа огня», мы видим кадры его достижений предшествующего периода, первых лет фестиваля. Почему? Наверное, показать в последние годы просто нечего, остается лишь вспоминать былое, да и музыка под стать, для воспоминаний.

На этой прискорбной ноте хотелось бы закончить повествование и повторить, что как бы печально это не звучало, но 15 кинофестиваль может стать последним: уровень мероприятия, грубо говоря, опустился до регионального.

Смотрите, вспоминайте и забудьте? Не хотелось бы, однако, по информации информагентства «ЮграPRO», возможно вскоре, крупные спонсоры просто откажутся финансировать блеклое мероприятие Югры.

Что до самих жителей ХМАО, то для них «Дух огня» давно перестал быть праздником большого кино. Изнутри это действо стало походить на шумную гулянку для самих организаторов и участников, но не для югорчан.