Рыбачить в Югре – опасно!

Наступила долгожданная весна и с первой оттепелью пришли традиционные ЧП – люди проваливаются под лед. Спасателям все чаще поступают сообщения от любителей зимней рыбалки, которые в пути следования «умудрились» на снегоходах проваливаться под лед.

Так, спасатели Белоярского выезжали на озеро Мазямино, где снегоход провалился в полынью. К счастью, два человека, следовавших на снегоходе, не пострадали.

Похожее сообщение поступило в Нижневартовском районе с базы отдыха «Радуга», где отдыхающий при пересечении водоёма на снегоходе также провалился под лед. Мужчине оказал помощь родственник.

О происшествии, случившемся в конце января в Ханты-Мансийске, уже известно многим, его активно подхватили журналисты. При следовании по реке Иртыш снегоход провалился в полынью в районе Речного вокзала. К счастью, мужчине удалось спастись, а вот технику на следующий день доставали водолазы. Кстати, в настоящий момент в окрестностях окружной столицы расположены две полыньи.

Спасатели «Центроспас-Югории» напоминают любителям зимней рыбалки о необходимости проявлять осторожность при нахождении на льду. Необходимо помнить, что если температура воздуха выше 0°С держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Стоит сказать, что безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров. А также не рекомендуется просверливать много лунок на ограниченной площади.