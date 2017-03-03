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Рыбачить в Югре – опасно!

Опубликовано: 3 марта 2017, 15:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Наступила долгожданная весна и с первой оттепелью пришли традиционные ЧП – люди проваливаются под лед. Спасателям все чаще поступают сообщения от любителей зимней рыбалки, которые в пути следования «умудрились» на снегоходах проваливаться под лед.

Так, спасатели Белоярского выезжали на озеро Мазямино, где снегоход провалился в полынью. К счастью, два человека, следовавших на снегоходе, не пострадали.

Похожее сообщение поступило в Нижневартовском районе с базы отдыха «Радуга», где отдыхающий при пересечении водоёма на снегоходе также провалился под лед. Мужчине оказал помощь родственник.

О происшествии, случившемся в конце января в Ханты-Мансийске, уже известно многим, его активно подхватили журналисты. При следовании по реке Иртыш снегоход провалился в полынью в районе Речного вокзала. К счастью, мужчине удалось спастись, а вот технику на следующий день доставали водолазы. Кстати, в настоящий момент в окрестностях окружной столицы расположены две полыньи.

Спасатели «Центроспас-Югории» напоминают любителям зимней рыбалки о необходимости проявлять осторожность при нахождении на льду. Необходимо помнить, что если температура воздуха выше 0°С держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Стоит сказать, что безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров. А также не рекомендуется просверливать много лунок на ограниченной площади.

Рубрики: Белоярский район, Нижневартовский район, Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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