Определены лауреаты международной литературной премии «Югра»

Экспертный Совет международной литературной премии «Югра» подвел итоги и определил лауреатов 2016 года:

Валерий Михайловский в номинации «Краеведение» за книги о путешествиях по Югре;

Павел Черкашин в номинации «Поэзия» за книги последних лет;

Елена Тулушева в номинации «Проза» за книгу «Чудес хочется»;

Януш Леон Вишневский и Ирада Вовненко в номинации «Славянская книга» за книгу «Любовь и другие диссонансы».

Международная литературная премия «Югра» традиционно проводится банком «Открытие» и Союзом писателей Югры при поддержке Правительства автономного округа. Церемония награждения лауреатов состоится 10 апреля в Ханты-Мансийске.