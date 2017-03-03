Определены лауреаты международной литературной премии «Югра»
Опубликовано: 3 марта 2017, 15:14 | Служба новостей "ЮграPRO"
Экспертный Совет международной литературной премии «Югра» подвел итоги и определил лауреатов 2016 года:
Валерий Михайловский в номинации «Краеведение» за книги о путешествиях по Югре;
Павел Черкашин в номинации «Поэзия» за книги последних лет;
Елена Тулушева в номинации «Проза» за книгу «Чудес хочется»;
Януш Леон Вишневский и Ирада Вовненко в номинации «Славянская книга» за книгу «Любовь и другие диссонансы».
Международная литературная премия «Югра» традиционно проводится банком «Открытие» и Союзом писателей Югры при поддержке Правительства автономного округа. Церемония награждения лауреатов состоится 10 апреля в Ханты-Мансийске.
Рубрики: Общество. Метки: Валерий Михайловский, литературная премия "Югра", новости ХМАО, Новости Югры, Открытие, ХМАО, Югра.
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