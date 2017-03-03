Официально. Тюмень лишили права на проведение Чемпионата мира-2021

Решение исполкома IBU, о лишении Тюмени права проведения Чемпионата мира в 2021 году, вступило в силу.

Пресс-служба Международного союза биатлонистов сообщила, что решение исполкома IBU о лишении Тюмени права проведения Чемпионата мира 2021 года вступило в силу.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, 8 декабря на конгрессе IBU было объявлено, что исполком организации отнимет у Тюмени право провести чемпионат мира 2021 года, если СБР добровольно не откажется от него до 24 февраля 2016 года. В противном случае, международный союз биатлонистов обещает сам аннулировать заявку в конце текущего месяца. Так как этого не произошло, то Тюмень была лишена права проведения мирового первенства автоматически. По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, это является превышением полномочий, поскольку отменять такие решения может только конгресс IBU. Следующее его заседание назначено на сентябрь 2018 года.

«IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее», – цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

Также напомним, что 22 декабря 2016 года, Союз биатлонистов России (СБР) принял решение 8-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017, назначенный Тюмени, возвратить обратно IBU. Соревнования Кубка мира по биатлону, включающих три дисциплины, пройдут в финском Контиолахти (7-12 марта 2017 г.).