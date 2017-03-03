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На Кубок губернатора Югры в Ханты-Мансийск съехались оленеводы

Опубликовано: 3 марта 2017, 12:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

олень

Сегодня, 3 марта, в столице Югры стартует конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора региона.

Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры, став традиционным, состоится в Ханты-Мансийске с 3 по 5 марта. Свое участие подтвердили 30 оленеводов из Белоярского, Березовского, Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов.

В первый день участники посетят этнографический музей под открытым небом «ТорумМаа, где примут участие в традиционном празднике «Обряд приношение луне «Тылащ-Пори».

Во второй день конкурса участников ожидает насыщенная программа. После прохождения теоретической части, оленеводы отправятся на экскурсию по городу Ханты-Мансийску, где посетят Биатлонный центра им. А.В. Филипенко и археопарк. В этот же день, для участников конкурса запланировано посещение церемонии открытия XV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

В последний день конкурса, 5 марта, спортсменам предстоит показать свою силу и ловкость в метании аркана на хорей, гонках на лыжах и тройном национальном прыжке. А кульминаций конкурса станут традиционные гонки на оленьих упряжках.

Всех жителей и гостей города ждут выступления творческих коллективов округа – танцы и песни с народным колоритом. По традиции будет организована торговля лесными дарами, югорскими рыбными и мясными деликатесами. Помимо продуктов питания гости конкурса смогут приобрести национальные поделки из шкур, дерева, бисера, сувениры и другие изделия народных промыслов. Закончится конкурс праздничной церемонией награждения, где будут названы победители.

Организаторы напоминают, что практическая часть конкурса состоится 5 марта, по адресу: ул. Ледовая, 1 и 1А (территория Ледового Дворца).

Рубрики: Общество, Политика, Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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