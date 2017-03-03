Кубок мира. Спринт. Дальмайер победила, Слепцова – 64-я
Опубликовано: 3 марта 2017, 9:28 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне, в южнокорейском Пхенчхане, в рамках 7-го этапа биатлонного Кубка мира сезона 2016/2017, завершилась первая гонка. Открытие этапа началось с женского спринта: немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла гонку, лучшая из россиянок – Татьяна Акимова (34-е место).
Напомним, что в гонке принял участие следующий состав российской сборной: Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина (Трусова), Светлана Слепцова и Светлана Миронова. Всего в гонке участвовало 97 биатлонисток.
Результаты спринта российской команды: Татьяна Акимова — 34-я, Ирина Услугина (Трусова) — 37-я, Ирина Старых — 55-я, Светлана Миронова — 64, Светлана Слепцова — 66-я.
ТОП-10.
|1
| Лаура Дальмайер
|20.43,7 (0+0)
|2
| Тириль Экхофф
|00.08,4 (0+0)
|3
| Анаис Шевалье
|00.41,6 (0+0)
|4
| Кайса Мякяряйнен
|00.58,7 (0+2)
|5
| Сюзан Данкли
|00.59,7 (0+1)
|6
| Юлия Джима
|01.01,0 (0+0)
|7
| Франциска Хильдебранд
|01.04,6 (1+0)
|8
| Анаис Бескон
|01.16,1 (0+1)
|8
| Муна Брурссон
|01.16,1 (0+0)
|10
| Жюстин Брезаз
|01.16,4 (1+1)
Напоминаем, что сегодня, 3 марта, в 13.00(мск) — Спринт, мужчины.
Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: Анаис Шевалье, Валентина Семеренко, Габриэла Коукалова (Соукалова), Дарья Домрачева, Дениз Херманн, Доротея Вирер, Елена Пидгрушная, Ирина Старых, Ирина Услугина (Трусова), Кайса Мякяряйнен, кубок мира, Лаура Дальмайер, Мари Дорен-Абер, новости ХМАО, Новости Югры, сборная России., Светлана Миронова, Светлана Слепцова, спринт (жен), Татьяна Акимова (Семенова), Тириль Экхофф, ХМАО, Югра.
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я одно не пойму наши биатлонистки за другие страны за другие государства бегают, завоевывают медали, а нам остались 60 места, зачем ее вообще брать в команду ? Давайте лучше уж молодежь накатывать, а нынешняя команда женщин пусть чем то другим занимаются.