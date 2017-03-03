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Кубок мира. Спринт. Дальмайер победила, Слепцова – 64-я

Опубликовано: 3 марта 2017, 9:28 | Служба новостей "ЮграPRO"

первое

Накануне, в южнокорейском Пхенчхане, в рамках 7-го этапа биатлонного Кубка мира сезона 2016/2017, завершилась первая гонка. Открытие этапа началось с женского спринта: немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла гонку, лучшая из россиянок – Татьяна Акимова (34-е место).

Напомним, что в гонке принял участие следующий состав российской сборной: Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина (Трусова), Светлана Слепцова и Светлана Миронова. Всего в гонке участвовало 97 биатлонисток.

Результаты спринта российской команды: Татьяна Акимова — 34-я, Ирина Услугина (Трусова) — 37-я, Ирина Старых — 55-я, Светлана Миронова — 64, Светлана Слепцова — 66-я.

ТОП-10.

ПХЕНЧХАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ. СПРИНТ

1  Лаура Дальмайер 20.43,7 (0+0)
2  Тириль Экхофф 00.08,4 (0+0)
3  Анаис Шевалье 00.41,6 (0+0)
4  Кайса Мякяряйнен 00.58,7 (0+2)
5  Сюзан Данкли 00.59,7 (0+1)
6  Юлия Джима 01.01,0 (0+0)
7  Франциска Хильдебранд 01.04,6 (1+0)
8  Анаис Бескон 01.16,1 (0+1)
8  Муна Брурссон 01.16,1 (0+0)
10  Жюстин Брезаз 01.16,4 (1+1)

Напоминаем, что сегодня, 3 марта, в 13.00(мск) — Спринт, мужчины.

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


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Комментарии

  1. шаман в 5 поколени:
    3 марта 2017 в 13:07

    я одно не пойму наши биатлонистки за другие страны за другие государства бегают, завоевывают медали, а нам остались 60 места, зачем ее вообще брать в команду ? Давайте лучше уж молодежь накатывать, а нынешняя команда женщин пусть чем то другим занимаются.

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