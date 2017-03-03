Кубок мира. Пхенчхан. Неудачное начало для российских биатлонистов

Похожие:

В ХМАО новое назначение Директором бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Этнографический музей под открытым небом Торум Маа» назначена Людмила Алферова. Сегодня, на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа, был представлен новый директор музея «Торум Маа», им стала Людмила Александровна Алферова. Алферова ... Читать полностью >>

Рыбачить в Югре – опасно! Наступила долгожданная весна и с первой оттепелью пришли традиционные ЧП – люди проваливаются под лед. Спасателям все чаще поступают сообщения от любителей зимней рыбалки, которые в пути следования «умудрились» на снегоходах проваливаться под лед. Так, спасатели ... Читать полностью >>