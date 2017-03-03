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Кубок мира. Пхенчхан. Неудачное начало для российских биатлонистов

Опубликовано: 3 марта 2017, 17:42 | Служба новостей "ЮграPRO"

немец

Австриец Юлиан Эберхард одержал победу в спринтерской гонке на 7-м этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017 в Пхёнхчане (Южная Корея). Второе место занял американец Лоуэлл Бэйли, третье — француз Мартен Фуркад.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал тюменец Евгений Гараничев, ставший девятым, Антон Шипулин – 23-й.

Напомним, что накануне, завершилась первая гонка 7-го этапа. Открытие этапа началось с женского спринта: немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла гонку, лучшая из россиянок – Татьяна Акимова (34-е место).

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхёнхчан (Южная Корея)

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Юлиан Эберхард (Австрия) — 23.11.1 (0).

2. Лоуэлл Бэйли (США) — +40,7 (0).

3. Мартен Фуркад (Франция) — +45,4 (2).

4. Доминик Ландертингер (Австрия) — +48,1 (0).

5. Эрик Лессер (Германия) — +50,3 (1).

6. Доминик Виндиш (Италия) — +54,1 (1).

7. Зерафин Вистнер (Швейцария) — +1.02,3 (1).

8. Симон Эдер (Австрия) — +1.05,5 (2).

9. Евгений Гараничев (Россия) — +1.06,3 (2).

10. Артём Прима (Украина) — +1.07,7 (0)…

14. Максим Цветков (Россия) — +1.17,2 (0)…

23. Антон Шипулин (Россия) — +1.30, 3 (3)…

41. Антон Бабиков (Россия) — 2.06,0 (1)…

52. Юрий Шопин (Россия) — +2.16,0 (2)…

99. Тимур Махамбетов (Россия) — +4.28,4 (5).

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , .


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