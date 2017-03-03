Итог работы в феврале – 70 решенных проблем граждан. В приемных депутата Думы ХМАО-Югры Алексея Андреева подвели итоги работы за месяц

В общественной приемной депутата Думы ХМАО-Югры Алексея Андреева подвели итоги работы за февраль 2017 года. За восемнадцать рабочих дней депутату и его команде удалось посодействовать в решении 70 проблем жителей Югры – это на 5 решенных проблем больше, чем в минувшем январе и на 2 проблемы больше, чем в феврале 2016 года. Если говорить об общем количестве обращений, то их в отчетный период было 132.

Исходя из анализа обращений, поступивших в общественные приемные, можно говорить о наиболее актуальных вопросах, которые беспокоят югорчан. Это, прежде всего, вопросы юридического характера. Так, почти половина решенных проблем жителей пришлась на подготовку юридических документов, а также правовые консультации и разъяснения.

По-прежнему, актуален вопрос о помощи в получении звания «Ветеран труда». Для того чтобы получить звание ветерана труда, недостаточно иметь только определенный трудовой стаж. Тут важны и знаки отличия, и еще ряд других факторов. Многие, обратившись за получением данного звания в департамент социального развития и услышав «нет» в ответ на свое обращение, не отчаиваются, а обращаются за помощью к депутату Думы ХМАО-Югры Алексею Андрееву. В общественной приемной депутата всегда готовы оказать юридическую поддержку пенсионерам, помощники — проверят все награды, определят их статус, подготовят исковые заявления и разъяснят, как действовать дальше. Юрист будет работать над проблемой с момента обращения и до финальной точки.

Вопросы сферы ЖКХ – еще одна из задач команды Андреева. Так, в феврале, оказывали помощь жителям Мегиона и Нижневартовска восстанавливать водоснабжение, убирать и вывозить снег из дворов, избавлять жилые помещения от грызунов, а улицы – от бродячих собак.

Не один месяц не обходится и без личных вопросов. Ситуации бывают разные. И зачастую, как показывает практика, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, помощь требуется без промедления. Так, семье Халиловых из Мегиона, имущество которых было утрачено при пожаре, была оказана помощь в виде зимней одежды, в том числе и верхней. Аналогичную поддержку получили семьи погорельцев из Нижневартовска – Карпенко и Харины. Многодетная семья Султанхаджаевых из Нижневартовска получила канцелярские принадлежности и одежду для пятерых детей.

Традиционно поступают вопросы и по сфере здравоохранения. Команда Андреева в феврале смогла помочь Нине Столбовой из Мегиона. Югорчанка получила необходимые лекарства, но главное, ей была оказана помощь в решение другого вопроса, а именно, — перевода на полную льготу на получение лекарств (до этого льгота составляла лишь 50%).

Продолжились в феврале и выездные приемы жителей, и тематические встречи. Напомним, это уже стало традицией команды Андреева. Ежемесячно помощники депутата проводят выездные приемы в близлежащие поселки Дивный (Нижневартовск) и Высокий (Мегион). Кроме этого, помощник парламентария Игорь Кошелев 7 февраля провел выездной прием жителей в детском саду №71 «Радость» города Нижневартовска, а 9 февраля – в городском МФЦ. Подобная встреча прошла и в Мегионе. Там, 10 февраля помощник депутата Алексея Андреева Анна Грибинча провела прием жителей.

Также 17 февраля в Едином депутатском центре Мегиона, работающем на базе общественной приемной Алексея Андреева, прошла встреча жителей города по вопросам здравоохранения. На вопросы отвечали представители детской больницы и стоматологии, также на встрече присутствовали общественные организации многодетных семей города.

Всего в феврале за помощью к депутату Алексею Андрееву обратилось 132 жителя Югры, 33 из них смогли получить устную консультацию на месте.

«Открытое взаимодействие всегда приносит хорошие результаты. Выявляются наиболее проблемные точки, принимаются конкретные меры. Главная задача, стоящая перед общественными приемными - дать понять человеку, что мы его слышим и готовы участвовать в решении проблем территории и конкретных жителей. Для нас нет больших и маленьких проблем, если человек обратился, значит, нужно действовать, - говорит Алексей Андреев депутат Думы ХМАО-Югры, член фракции «Единая Россия», учредитель фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ».

Напомним, в настоящее время в Югре открыто два офиса общественной приемной Алексея Андреева – в Мегионе и Нижневартовске – прийти в которые и обратиться за помощью к депутату и его помощникам может любой житель города:

В Мегионе, позвонив по телефонам 3-01-15, 3-01-21 или по адресу: Заречная, 1.

В Нижневартовске, позвонив по номеру 8-800-23-444-30 или по адресу: проспект Победы, д.21

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