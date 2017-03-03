Чиновницу из Югры будут судить за превышение полномочий

Уголовное дело против экс-директора Департамента муниципальной собственности городской администрации завели в Мегионе. Женщину подозревают в превышение должностных полномочий. Кроме этого, ранее в отношении недобросовестной чиновницы были возбуждены еще 2 дела по уголовным статьям.

Стало известно, что директор Департамента муниципальной собственности администрации Мегиона согласовала проживании одного из жителей г.Мегиона и членов его семьи в квартире, находящейся в муниципальной собственности, несмотря на то, что данное жилое помещение было предоставлено мужчине незаконно, с нарушением установленного жилищным законодательством порядка.

В дальнейшем контроль за целевым использованием указанного жилого помещения ею не осуществился, в связи с чем семья проживала в данной квартире до сентября 2016 года без оформления правоустанавливающих документов и без оплаты за пользование жилым помещением. Это повлекло не только причинение ущерба бюджету города, но и повлекло существенное нарушение прав граждан, которые состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье.

Напомним, ранее в отношении подозреваемой возбуждено 2 уголовных дела: превышение должностных полномочий и халатность.

В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Все обстоятельства преступления устанавливаются, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.