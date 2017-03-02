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Заместитель мэра города в Югре уволена — взятка и утрата доверия.

Опубликовано: 2 марта 2017, 14:07 | Служба новостей "ЮграPRO"

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По представлению прокурора заместитель главы города Радужный уволена в связи с утратой доверия.

Известно, что заместитель главы города в нарушение ст. 8 Федерального Закона «О противодействии коррупции» на протяжении длительного периода предоставляла неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Так, чиновница не отразила в справках о своих доходах и супруга сведения о наличии в собственности жилого дома, земельного участка, а также квартиры и доход от их продажи.

В сведениях о доходах супруга за 2012 год не указан доход в виде субсидии на приобретение жилья, предоставленной как участнику окружной программы для лиц, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Также ежегодно она указывала недостоверные сведения об имеющихся счетах в кредитных организациях.

В связи с изложенным прокурор города внес главе г.Радужного соответствующее представление и трудовой договор с заместителем главы города указанного муниципального образования расторгнут в связи с утратой доверия.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении заместителя главы города по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле, сообщает пресс-служба прокуратуры.

 

Рубрики: Политика, Радужный. Метки: , , .


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