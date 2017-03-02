В ХМАО произошло ДТП со смертельным исходом
Опубликовано: 2 марта 2017, 13:10 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сейчас Госавтоинспекторы Сургута устанавливают обстоятельства ДТП.
Сегодня около 12:00 на 11 километре автодороги «Восточная объездная» произошло столкновение автомобиля «Kia Sportage» и грузового длинномера (марка устанавливается). В результате ДТП 1 человек, находившийся в автомобиле «Kia» погиб.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.
Фото: vk.com/kinform
Рубрики: Происшествия, Сургут.
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