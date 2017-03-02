Четверг, 2 марта 2017 18+

Комментарии:

В ХМАО произошло ДТП со смертельным исходом

Опубликовано: 2 марта 2017, 13:10 | Служба новостей "ЮграPRO"

2017_03_02_010549

Сейчас Госавтоинспекторы Сургута устанавливают обстоятельства ДТП.

Сегодня около 12:00 на 11 километре автодороги «Восточная объездная» произошло столкновение автомобиля «Kia Sportage» и грузового длинномера (марка устанавливается). В результате ДТП 1 человек, находившийся в автомобиле «Kia» погиб.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

Фото: vk.com/kinform

  • 2017_03_02_010556
  • 2017_03_02_010611

Рубрики: Происшествия, Сургут.


Рейтинг новости:

1224
Просмотры:
14
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Еще из рубрики "Сургут":

Полкило наркотиков изъяли у дилера в ХМАО (видео)

28 февраля 2017, 11:55

В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сургуте в одном из садово-огороднических товариществ полицейскими задержан 29-летнего мужчина, при личном досмотре у него обнаружили 10 спичечных коробков с синтетическими наркотиком общей массой около 40 граммов. В автомобиле задержанного ... Читать полностью >>

В ХМАО мастер, ремонтировавший компьютеры, продал технику клиентки

25 февраля 2017, 11:06

Ранее зарегистрированное мошенничество раскрыли полицейские Сургута. Так, в сентябре 2016 года в дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины. Она заявила, что ей не возвращают компьютерную технику из ремонта. В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевшая обратилась ... Читать полностью >>

15 лет лишения свободы на двоих получили югорчане, пытавшиеся помочь знакомому разобраться с долгами

24 февраля 2017, 12:22

В Югре вынесен приговор жителям Сургута, мужчин признали виновными в вымогательстве и покушении на грабеж. История начинается с того, что осужденные, находясь вместе с потерпевшим в квартире у общего знакомого, выпивали. Под предлогом оказания ему помощи ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO