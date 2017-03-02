В ХМАО произошло ДТП со смертельным исходом

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Полкило наркотиков изъяли у дилера в ХМАО (видео) В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сургуте в одном из садово-огороднических товариществ полицейскими задержан 29-летнего мужчина, при личном досмотре у него обнаружили 10 спичечных коробков с синтетическими наркотиком общей массой около 40 граммов. В автомобиле задержанного ... Читать полностью >>

В ХМАО мастер, ремонтировавший компьютеры, продал технику клиентки Ранее зарегистрированное мошенничество раскрыли полицейские Сургута. Так, в сентябре 2016 года в дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины. Она заявила, что ей не возвращают компьютерную технику из ремонта. В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевшая обратилась ... Читать полностью >>