Четверг, 2 марта 2017 18+

Комментарии:

В ХМАО водитель иномарки на пешеходном переходе сбил человека, пострадавший в больнице

Опубликовано: 2 марта 2017, 9:38 | Служба новостей "ЮграPRO"

3102013-15

Накануне утром в Нижневартовске водитель «Хендай Соляриса» на улице Авиаторов сбил 30-летнего пешехода, мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в медучреждение.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

152
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В ХМАО стартовала II Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов

Опубликовано 2 марта 2017, 17:10

Сегодня, 2 марта, в столице Югры дан старт II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов. Торжественная церемония открытия, с участием заместителя Министра спорта РФ Марины Томиловой и губернатора Югры Натальи Комаровой, состоялась в Центре теннисного спорта. «Для Министерства ... Читать полностью >>

В ХМАО двух крупных чиновников Ковешникову и Краско отправляют в отставку

Опубликовано 2 марта 2017, 15:00

В ХМАО сразу два директора покидают свои посты: директор департамента образования Югры Любовь Ковешникова и директор департамента социального развития Югры Мария Краско. Соответствующее решение согласовано губернатором Натальей Комаровой. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил «URA.RU» источник в ... Читать полностью >>

Кубок мира. Спринт. Югорчанка Слепцова стартует 55-й

Опубликовано 2 марта 2017, 14:30

Сегодня в южнокорейском Пхенчхане с женского спринта начнется 7-й этап биатлонного Кубка мира сезона 2016/2017. Российская сборная: Татьяна Акимова начнет гонку 2-й, Ирина Старых – 20-й, Ирина Услугина (Трусова) – 32-й, Светлана Слепцова — 55-й и ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO