В ХМАО водитель иномарки на пешеходном переходе сбил человека, пострадавший в больнице
Опубликовано: 2 марта 2017, 9:38 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне утром в Нижневартовске водитель «Хендай Соляриса» на улице Авиаторов сбил 30-летнего пешехода, мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в медучреждение.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.
Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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