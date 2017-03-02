В ХМАО стартовала II Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов

Сегодня, 2 марта, в столице Югры дан старт II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов. Торжественная церемония открытия с участием заместителя Министра спорта РФ Марины Томиловой и губернатора Югры Натальи Комаровой состоялась в Центре теннисного спорта.

«Для Министерства спорта очень был важен выбор региона. Когда в 2011 году впервые в Москве была проведена летняя спартакиада инвалидов, установка была такова, что в дальнейшем соревнования должны проходить в лучших спортивных регионах страны. Уважаемые участники, вы — счастливые люди! Вы попали не только на гостеприимную землю, вы попали в команду профессионалов под руководством губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой», — приветствовала гостей и участников спартакиады Марина Томилова.

В свою очередь, Наталья Комарова, обращаясь к собравшимся, напомнила, что в 2015 году Югра принимала XVIII Сурдлимпийские зимние игры.

«Эти соревнования стали триумфом и закончились безоговорочной победой российских спортсменов. Мы знаем, что этот победный заряд остался на нашей земле, и желаем вам воспользоваться им в полной мере при достижении своих целей и задач, с которыми вы к нам приехали. А мы, югорчане, будем за вас болеть и волноваться. Я напомню слова нашего земляка Сергея Устюгова, настоящего триумфатора этого лыжного сезона. После одной из побед, когда его спросили, как ему это удалось, он ответил: «Просто я отдаю себе отчет, что бегу не только за себя». Так и каждая победа – это и ваша личная, и вашей семьи, тренеров, команды, это победа всей России», — сказала Наталья Комарова.

Всего на соревнования в столицу Югры приехали более 350 гостей и участников из 29 регионов Российской Федерации. Самой многочисленной делегацией стала команда Республики Удмуртия – ее представляет 41 человек, включая 8 тренеров и 3 сопровождающих лица. Сборная команда хозяев турнира представлена 20 спортсменами.

Сильнейшие будут определяться в трех категориях (спорт лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих и спорт слепых) по пяти видам спорта: следж-хоккей, хоккей с шайбой, сноуборд, горнолыжный спорт и лыжные гонки.

Соревнования пройдут в Ледовом дворце спорта, горнолыжном комплексе «Хвойный урман» и Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко.