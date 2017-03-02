В ХМАО двух крупных чиновников Ковешникову и Краско отправляют в отставку
Опубликовано: 2 марта 2017, 15:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
В ХМАО сразу два директора покидают свои посты: директор департамента образования Югры Любовь Ковешникова и директор департамента социального развития Югры Мария Краско.
Соответствующее решение согласовано губернатором Натальей Комаровой. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил «URA.RU» источник в правительстве автономного округа.
«Принято решение попрощаться с Ковешниковой и Краско. Ориентировочно, уйдут уже на следующей неделе», — уточнил собеседник.
Стоит заметить, что в социальном блоке Югры это не первые отставки. Как «ЮграPRO» сообщало ранее, Алексей Путин, заместитель Губернатора, курирующий социальный блок в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа ушел в отставку в сентябре 2016 года. Путин курировал деятельность департаментов здравоохранения, культуры, образования и молодежной политики, социального развития, физической культуры и спорта, а также службу по делам архивов.
А в декабре 2016 года заместителем главы региона, курирующий вопросы социального развития, был назначен Всеволод Кольцов. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Югры Натальей Комаровой.
В августе 2016 года ушла в отставку первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Уварова.
В июне 2016 года ушла в отставку Ольга Нестерова, начальник Управлении социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и району.
Кольцов молодец! мети их всех паганой метлой!
В школе не пробовали учиться грамоте?))))) если пишите, то пишите без ошибок……
Что за бред??????
наверное своих тянет……..