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В ХМАО двух крупных чиновников Ковешникову и Краско отправляют в отставку

Опубликовано: 2 марта 2017, 15:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

краско

В ХМАО сразу два директора покидают свои посты: директор департамента образования Югры Любовь Ковешникова и директор департамента социального развития Югры Мария Краско.

Соответствующее решение согласовано губернатором Натальей Комаровой. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил «URA.RU» источник в правительстве автономного округа.

«Принято решение попрощаться с Ковешниковой и Краско. Ориентировочно, уйдут уже на следующей неделе», — уточнил собеседник.

  • ковешникова
  • краско2

Стоит заметить, что в социальном блоке Югры это не первые отставки. Как «ЮграPRO» сообщало ранее, Алексей Путин, заместитель Губернатора, курирующий социальный блок в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа ушел в отставку в сентябре 2016 года. Путин курировал деятельность департаментов здравоохранения, культуры, образования и молодежной политики, социального развития, физической культуры и спорта, а также службу по делам архивов.

путин

А в декабре 2016 года заместителем главы региона, курирующий вопросы социального развития, был назначен Всеволод Кольцов. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Югры Натальей Комаровой.

кольцов

В августе 2016 года ушла в отставку первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Уварова.

уварова

В июне 2016 года ушла в отставку Ольга Нестерова, начальник Управлении социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и району.

Рубрики: Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. дождался:
    2 марта 2017 в 15:12

    Кольцов молодец! мети их всех паганой метлой!

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  2. горожанин:
    2 марта 2017 в 16:19

    Что за бред??????

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  3. горожанин:
    2 марта 2017 в 16:20

    наверное своих тянет……..

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