В ФАДН обсудили поправки в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ»

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов принял участие в заседании по вопросам обеспечения защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проходившем в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН).

Главной темой заседания стало обсуждение поправок в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», предполагающих разработку реестра лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность.

«О необходимости создания подобного реестра в Югре и на Ямале говорили еще в 2014 году. Реестр не только позволит вести учет численности представителей коренных малочисленных этносов, но и значительно облегчит гарантированный доступ и получение квот на использование биоресурсов», – отметил Александр Новьюхов.

В ходе открытого диалога, участники заседания смогли задать все интересующие вопросы, выступить с предложениями и высказать свои опасения. После долгих дискуссий участники заседания выразили свое согласие на продолжение работы ФАДН и Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по разработке реестра, но с учетом всех озвученных мнений и положительной практики регионов, где подобного рода реестры уже ведутся, а именно опыт Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

«У каждого региона — своя специфика и особенности. Это нужно учитывать и помнить. На наш взгляд, реестр должен вестись на уровне субъектов. Это позволит избежать путаницы и технических проблем. Основная задача ФАДН – контроль и общее руководство, выработка основных критериев ведения реестра», – уточнил югорский парламентарий.

Общий лейтмотив выступлений участников заседания в ФАДН: создание реестра – это на сегодняшний день единственный выход из сложившейся ситуации, но главное, чтобы он учитывал всех представителей коренных малочисленных народов и способствовал осуществлению гарантированных законодательством прав коренных малочисленных этносов.

По итогам заседания сформирована рабочая группа, которая займется доработкой законопроекта. Югру в рабочей группе представит вице-президент Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по Уральскому Федеральному округу, депутат Думы Югры Александр Новьюхов.

Для справки

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