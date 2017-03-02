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Сегодня в Пхенчхане стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций

Опубликовано: 2 марта 2017, 9:55 | Служба новостей "ЮграPRO"

корея

Сегодня, 2 марта, в южнокорейском Пхенчхане стартует очередной этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017.

Стоит отметить, что эти состязания для корейцев имеют особое значение, так как станут генеральной репетицией накануне проведения Олимпиады-2018, которая пройдет как раз в этом корейском местечке.

Напомним, что в состав нашей сборной вошли четыре спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира, — это Светлана Слепцова (Югра), Татьяна Акимова (Чувашия), Ирина Старых (Курган) и Ирина Услугина (Тюменская область), дополнительно включена Светлана Миронова (Свердловская область). 

Мужской состав: Антон Шипулин (Екатеринбург), Евгений Гараничев (Тюменская область), Антон Бабиков (Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область), Юрий Шопин (Ульяновск) и Тимур Махамбетов (Омск-Красноярский край). 

Сборная России несколько дней назад прибыла в Корею и провела тренировки и пристрелки. Судя по высказываниям наших спортсменов, трасса имеет свою специфику — другой снег, достаточно крутые подъемы, предъявляющие высокие требования к функциональной подготовке, а также временами внезапные боковые порывы ветра. Кроме того, преподносит сюрпризы погода. В последние дни в Пхенчхане установился стабильная плюсовая погода, днем температура превышает 7-8 градусов тепла, а потому на склонах сопок снега практически нет. На трассе поддерживается слой, но он размок. К вечеру температура падает, ночью ожидается сильный снег, а днем снова потепление. В общем, обслуживающим бригадам сборных придется сильно поломать голову, чтобы угадать со смазками ради обеспечения оптимального скольжения.

Кубок мира. Пхенчхан, Южная Корея

2 марта

14.15 — Спринт, женщины

3 марта

13.00 — Спринт, мужчины

4 марта

12.45 — Гонка преследования, женщины

14.30 — Гонка преследования, мужчины

5 марта

10.30 — Эстафета, женщины

13.45 — Эстафета, мужчины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Матч ТВ, Eurosport

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , , , , , , , .


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