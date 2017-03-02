Чиновники Ханты-Мансийска убеждают горожан — снежные завалы вскоре исчезнут

Конечно исчезнут, ведь скоро весна. Администрация окружного центра Югры сообщает об аномальной погоде, якобы, работа властей здесь не причем. Как всегда — не ждали.

«За три дня в Ханты-Мансийске выпала почти месячная норма осадков. При обычном уровне снега в 24 сантиметра, на улицы города выпало 18 сантиметров снега. В связи с чем на работу по уборке дорог и дворов выведено более 70 единиц техники», — сообщают в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, администрация хвастает, что «за три дня дорожные службы вывезли около 10 тысяч кубометров снега. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Главная задача в период обильных снегопадов – это максимально быстрая расчистка проезжей части от снега для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и личного транспорта по основным магистралям города».

О том, что горожане возмущены работой коммунальщиков и властей корреспонденты «ЮграPRO» писали ранее в материале «Мэр столицы Югры бездействует? Город завалило снегом и мусором (фото)».

Всем известно, что во дворах жилых домов расчисткой снега занимаются управляющие организации города. Последние, по словам сотрудников гор. администрации, привлекли более 20 единиц техники. Но не все управляющие компании успешно справляются со своими обязанностями.

«У нас во дворе убрали, но лучше бы вообще не убирали. Я живу на улице Ключевая, снег расчистили вчера, до асфальта. Но! Свалили горы снега там же, во дворе, при этом, частично завалили парковку», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» горожанин, чей уличный провод к автомобильному котлу подогрева коммунальщики похоронили под снежной горой.

Хочется отметить замечательные метаморфозы – ханты-мансийцы перестали молчать, люди активно говорят о проблемах города, о бездействие властей. Обсуждения ведутся не только на страницах социальных сетей и в кругу близких, многие дошли до администрации. И о чудо! Власти реагируют.

В Ханты-Мансийске теперь организована работа горячей линии, где можно подать заявку на вывоз снега, получить информацию о сроках проведения снегоуборочных работ в круглосуточном режиме можно по телефонам: 055, 33-63-68.

Это данные на заметку горожанам, ведь синоптики Гидрометеоцентра сообщают, что в ближайшие дни в Ханты-Мансийске потеплеет, а снегопады продолжатся.

Кстати, только за январь 2017 года на полигон складирования снежных масс было вывезено почти 150 тысяч кубических метров снега. В целом же за сезон с улиц Ханты-Мансийска вывозят более 600 тысяч тонн снега, сообщает управление общественных связей Ханты-Мансийска.