Кубок мира. Спринт. Югорчанка Слепцова стартует 55-й
Опубликовано: 2 марта 2017, 14:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в южнокорейском Пхенчхане с женского спринта начнется 7-й этап биатлонного Кубка мира сезона 2016/2017.
Российская сборная: Татьяна Акимова начнет гонку 2-й, Ирина Старых – 20-й, Ирина Услугина (Трусова) – 32-й, Светлана Слепцова — 55-й и Светлана Миронова – 91-й. Всего в гонке участвует 97 биатлонисток.
Главные соперники: Дальмайер – 18-й, Коукалова – 61-й, Мякяряйнен — 70-й, Домрачева — 33-й, Семеренко — 53-й.
Напомним, что в состав нашей сборной вошли четыре спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира, — это Светлана Слепцова (Югра), Татьяна Акимова (Чувашия), Ирина Старых (Курган) и Ирина Услугина (Тюменская область), дополнительно включена Светлана Миронова (Свердловская область).
Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: Абер Габриэла Коукалова (Соукалова), Валентина Семеренко, Дарья Домрачева, Дениз Херманн, Доротея Вирер, Елена Пидгрушная, Ирина Старых, Ирина Услугина (Трусова), Кайса Мякяряйнен, кубок мира, Лаура Дальмайер, Мари Дорен, новости ХМАО, Пхенчхан, сборная России., Светлана Миронова, Светлана Слепцова, спринт (жен), Татьяна Акимова (Семенова), Тириль Экхофф, ХМАО Югра новости Югры.
Похожие:
Опубликовано 2 марта 2017, 17:49
Сегодня, после проведенных торгов, по региональной приватизации в 2017 году, крупнейшая сеть аптек в ХМАО обрела нового владельца. 2 марта Российский аукционный дом (РАД) провел торги по поручению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии ... Читать полностью >>
Опубликовано 2 марта 2017, 17:10
Сегодня, 2 марта, в столице Югры дан старт II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов. Торжественная церемония открытия, с участием заместителя Министра спорта РФ Марины Томиловой и губернатора Югры Натальи Комаровой, состоялась в Центре теннисного спорта. «Для Министерства ... Читать полностью >>
Опубликовано 2 марта 2017, 15:00
В ХМАО сразу два директора покидают свои посты: директор департамента образования Югры Любовь Ковешникова и директор департамента социального развития Югры Мария Краско. Соответствующее решение согласовано губернатором Натальей Комаровой. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил «URA.RU» источник в ... Читать полностью >>
Дорогие мои
прошу вас быть очень полезными в этом не простом деле
нужна какая помощь
крайне прошу вас помочь,вы можете стать частью глобальной помощи любому
Ваше внимание очень важно мне.
Вместе мы спасем мир
Я вас очень прошу.
Пожалуйста помогите нашим деткам нужна помощь человеку, уних у всех тяжелейшие заболевания ,угрожающие жизни и приносящие каждодневные муки от боли.не стесняйтесь быть милосердными и делать добро
Семеренко в этом сезоне является главной соперницей наших биатлонисток?