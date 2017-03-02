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Кубок мира. Спринт. Югорчанка Слепцова стартует 55-й

Опубликовано: 2 марта 2017, 14:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

слепцова

Сегодня в южнокорейском Пхенчхане с женского спринта начнется 7-й этап биатлонного Кубка мира сезона 2016/2017.

Российская сборная: Татьяна Акимова начнет гонку 2-й, Ирина Старых – 20-й, Ирина Услугина (Трусова) – 32-й, Светлана Слепцова — 55-й и Светлана Миронова – 91-й. Всего в гонке участвует 97 биатлонисток.

Главные соперники: Дальмайер – 18-й, Коукалова – 61-й, Мякяряйнен — 70-й, Домрачева — 33-й, Семеренко — 53-й.

Напомним, что в состав нашей сборной вошли четыре спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира, — это Светлана Слепцова (Югра), Татьяна Акимова (Чувашия), Ирина Старых (Курган) и Ирина Услугина (Тюменская область), дополнительно включена Светлана Миронова (Свердловская область). 

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


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Комментарии

  1. CharlesBok:
    2 марта 2017 в 14:35

    Дорогие мои
    прошу вас быть очень полезными в этом не простом деле
    нужна какая помощь
    крайне прошу вас помочь,вы можете стать частью глобальной помощи любому
    Ваше внимание очень важно мне.
    Вместе мы спасем мир
    Я вас очень прошу.
    Пожалуйста помогите нашим деткам нужна помощь человеку, уних у всех тяжелейшие заболевания ,угрожающие жизни и приносящие каждодневные муки от боли.не стесняйтесь быть милосердными и делать добро

    Ответить
  2. Михаил:
    2 марта 2017 в 15:13

    Семеренко в этом сезоне является главной соперницей наших биатлонисток?

    Ответить

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