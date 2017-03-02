Кубок мира. Спринт. Югорчанка Слепцова стартует 55-й

Сегодня в южнокорейском Пхенчхане с женского спринта начнется 7-й этап биатлонного Кубка мира сезона 2016/2017.

Российская сборная: Татьяна Акимова начнет гонку 2-й, Ирина Старых – 20-й, Ирина Услугина (Трусова) – 32-й, Светлана Слепцова — 55-й и Светлана Миронова – 91-й. Всего в гонке участвует 97 биатлонисток.

Главные соперники: Дальмайер – 18-й, Коукалова – 61-й, Мякяряйнен — 70-й, Домрачева — 33-й, Семеренко — 53-й.

Напомним, что в состав нашей сборной вошли четыре спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира, — это Светлана Слепцова (Югра), Татьяна Акимова (Чувашия), Ирина Старых (Курган) и Ирина Услугина (Тюменская область), дополнительно включена Светлана Миронова (Свердловская область).