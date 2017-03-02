Четверг, 2 марта 2017 18+

Комментарии:

Крупнейшая сеть аптек Югры ушла с молотка за 277 млн рублей

Опубликовано: 2 марта 2017, 17:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

???????????????????????????????

Сегодня, после проведенных торгов по региональной приватизации в 2017 году крупнейшая сеть аптек в ХМАО обрела нового владельца.

2 марта Российский аукционный дом (РАД) провел торги по поручению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с распоряжением от 18.11.2016 №13-Р-2653 «О продаже имущества на аукционе».

На продажу был выставлен 100% пакет акций ОАО «Ханты-Мансийская аптека» — крупнейшей и динамично развивающейся окружной аптечной сети, работающей на фармацевтическом рынке Ханты-Мансийского автономного округа более 80 лет.

Общество включено в план приватизации регионального имущества на 2016 год Распоряжением Правительства ХМАО №14-п от 15.01.2016.

аптека

У ОАО «Ханты-Мансийская аптека» имеется 3 структурных подразделения и 13 дочерних обществ, расположенных в городах и селах округа.

На сегодняшний день доля общества на аптечном рынке Ханты-Мансийска и ХМАО составляет около 20%.

Сеть аптек имеет положительные финансовые показатели, прибыль общества на протяжении нескольких лет сохраняет положительную динамику: в 2014 году она составляла более 11,8 млн рублей, в 2015 – 12,7 млн рублей.

В торгах приняло участие три претендента. Победитель торгов – ООО «Уралтрейдконсалтинг» – предложил за лот – 277,2 млн рублей (начальная цена 180 млн рублей).

Рубрики: Закупки, Общество, Политика, Экономика. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

758
Просмотры:
9
Поделились:
5 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В ХМАО стартовала II Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов

Опубликовано 2 марта 2017, 17:10

Сегодня, 2 марта, в столице Югры дан старт II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов. Торжественная церемония открытия с участием заместителя Министра спорта РФ Марины Томиловой и губернатора Югры Натальи Комаровой состоялась в Центре теннисного спорта. «Для Министерства ... Читать полностью >>

В ХМАО двух крупных чиновников Ковешникову и Краско отправляют в отставку

Опубликовано 2 марта 2017, 15:00

В ХМАО сразу два директора покидают свои посты: директор Департамента образования Югры Любовь Ковешникова и директор Департамента социального развития Югры Мария Краско. Соответствующее решение согласовано губернатором Натальей Комаровой. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил «URA.RU» источник в ... Читать полностью >>

Кубок мира. Спринт. Югорчанка Слепцова стартует 55-й

Опубликовано 2 марта 2017, 14:30

Сегодня в южнокорейском Пхенчхане с женского спринта начнется 7-й этап биатлонного Кубка мира сезона 2016/2017. Российская сборная: Татьяна Акимова начнет гонку 2-й, Ирина Старых – 20-й, Ирина Услугина (Трусова) – 32-й, Светлана Слепцова — 55-й и ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO