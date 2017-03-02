ХК «Югра» -10 лет! Приглашаем на гала-матч времен и поколений

Хоккейный клуб «Югра» празднует десятилетний юбилей! В честь этого события 25 марта в «Арене-Югра» состоится грандиозный праздник, в котором примут участие звёзды мирового хоккея и игроки «Югры» всех времён.

Этот праздник не должен пропустить ни один болельщик, ведь большой хоккейный день в Ханты-Мансийске пройдет впервые, а участниками станут представители нескольких поколений хоккеистов.

Запланирован ряд хоккейных мероприятий:

В 12:00 хоккеисты «Югры» сыграют товарищеский матч со своими болельщиками. Участники матча гарантируют убойный хоккей, сольные выступления вратарей, красивые голы и буллиты! Итог встречи, как всегда, непредсказуем! После игры, традиционно, болельщики наградят специальными призами лучших игроков «Югры» этого сезона.

В 16:30 команда «Легенды хоккея» проведет товарищескую встречу с юными хоккеистами.

В 16:45 все желающие смогут получить автографы и сфотографироваться на память с именитыми игроками.

В 18:00 состоится гала-матч — «Легенды хоккея» скрестят клюшки со сборной ХК «Югра». В составе «Легенд хоккея» сыграют двукратные олимпийские чемпионы Владимир Лутченко и Александр Якушев; заслуженный тренер, комментатор на каналах Матч ТВ и КХЛ ТВ Сергей Гимаев и его коллега, серебряный чемпион мира Александр Гуськов. На лёд выйдет хоккеист, который в финале Кубка Канады в 1981 году забросил в ворота канадцев три шайбы, а сборная СССР выиграла главный трофей — Сергей Шепелев. Это тренер, под руководством которого наша «Югра» дважды побеждала в чемпионате Высшей лиги по хоккею с шайбой и стала первой командой России, дважды подряд завоевавшей «Братину». И ещё один обладатель Кубка Канады-1981 будет нашим гостем — Владимир Мышкин. Тот самый вратарь, который в Кубке Вызова-1979 феноменально сыграл на «ноль» против канадцев! За «Легенд» сыграет и Алексей Морозов, экс-капитан «Ак Барса» и сборной России, ныне руководящий МХЛ. И это еще не весь список игроков, настоящих легенд мирового спорта, которые не раз восходили на хоккейный олимп!

Порадует болельщиков и состав сборной ХК «Югра», за которую сыграют «лучший форвард всех народов» Игорь Скороходов, Дмитрий Алтарёв, вратарь Константин Чащухин, защитник Евгений Хвостов… И это тоже не весь список! Ближе к матчу мы познакомим вас со всеми игроками команд — пусть это будет приятным сюрпризом и приятными моментами ожидания этого события.

Также во время матча состоится чествование и награждение тех, кто внёс весомый вклад в развитие нашего хоккейного клуба. Под своды арены будут подняты свитера людей, которые по праву заслужили стать легендой «Югры»!

Непременно всех гостей праздника ждет увлекательная шоу-программа.

Вход на арену в этот день будет свободный. Бесплатные пригласительные рекомендуем забрать заранее в кассах КРК «Арена-Югра», начиная с 10 марта. Иногородние болельщики могут забронировать пригласительные в кассах на свою фамилию. Телефон касс «Арены-Югра»: 8-3467-364-005.

Следите за новостями нашего клуба. С каждым днем информации будет все больше. Спешите увидеть праздник хоккея своими глазами! Не пропустите гала-матч.