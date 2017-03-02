Автоледи из Дагестана осуждена за то, что сбила полицейского из Югры

Каспийским городским судом республики Дагестан 27-летняя жительница Махачкала признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику ОМВД России по Советскому району.

Управляя автомобилем, женщина нарушила два пункта ПДД (п.1.5 и 9.9) и сбила сотрудников, осуществляющих охрану общественного порядка в составе сводного отряда полиции Югры с дислокацией в республике Дагестан.

В результате ДТП сотруднику полиции были причинены увечья, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Стоит сказать, на автоледи завели уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения РФ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время женщина осуждена, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Также гражданке придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, нанесенного сотруднику органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ОМВД России по Советскому району.