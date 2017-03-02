Автоледи из Дагестана осуждена за то, что сбила полицейского из Югры
Опубликовано: 2 марта 2017, 10:52 | Служба новостей "ЮграPRO"
Каспийским городским судом республики Дагестан 27-летняя жительница Махачкала признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику ОМВД России по Советскому району.
Управляя автомобилем, женщина нарушила два пункта ПДД (п.1.5 и 9.9) и сбила сотрудников, осуществляющих охрану общественного порядка в составе сводного отряда полиции Югры с дислокацией в республике Дагестан.
В результате ДТП сотруднику полиции были причинены увечья, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Стоит сказать, на автоледи завели уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения РФ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В настоящее время женщина осуждена, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Также гражданке придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, нанесенного сотруднику органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ОМВД России по Советскому району.
хорошо что не избила……….а то бы переломала им все кости……..
А мужья у них какие тихие и спокойные как приходит жена в дом значит порядок.
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Как всегда журналисты путают: в заголовке озвучено ЛИШЕНИЕ свободы, по тексту ОГРАНИЧЕНИЕ свободы. Это две большие разницы! Получается за умышленное нанесение ТЯЖКОГО вреда здоровью сотруднику ПРИ исполнении дагестанке по сути пригрозили пальчиком. Непредсказуемое у нас кривосудие….
Уважаемый читатель юрист, спасибо за внимание к нашим материалам. Ошибка исправлена.