Среда, 1 марта 2017 18+

Комментарии:

Загадочные Рыбы попали под влияние МегаГороскопа

Опубликовано: 1 марта 2017, 10:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

Рыбы

Связисты назвали активных пользователей сети 4G среди знаков Зодиака. Ими стали абоненты, родившиеся под созвездием Рыб. Согласно статистике, каждый пятый представитель этого знака уже полюбил сеть «четвертого поколения». Доказательство тому – количество трафика, которое ежемесячно скачивают абоненты-Рыбы в сети LTE. Оно уже превышает 2 млн Гб, что сравнимо, если 500 тысяч раз посмотреть оскароносный «Зверополис».

«Астрологи уверяют, что космическая мудрость и любовь к жизни – отличительные черты этого гороскопического знака. Интересно, но такой же смысл заложен и в цветовой гамме логотипа «МегаФона». Также нас объединяет и стремление быстрее всех познакомиться с высокими технологиями. Почти треть абонентов, рожденных в период главенства Рыб, предпочитают общаться с помощью мобильного интернета, нежели посредством голосовой связи», – прокомментировал Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале.

Другие необычные факты мобильной жизни Рыб:

Рыбы

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 200 000 абонентов.

Рубрики: Общество. Метки: , , .


Рейтинг новости:

67
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В ХМАО один за другим прокуратура борется с группами смерти

Опубликовано 1 марта 2017, 16:13

О них не говорят лишь самые ленивые – призрачные сайты, толкающие людей на расставание с жизнью. В Югре за прошедший февраль несколько жителей региона лицом к лицу столкнулись с этой страшной бедой. Так, утром 18 февраля, ... Читать полностью >>

Судебное заседание по иску Чистова к губернатору Югры перенесено

Опубликовано 1 марта 2017, 13:17

В Ханты-Мансийске состоялось первое судебное заседание по административному иску депутата Думы города, члена партии ЛДПР, Виталия Чистова о признании незаконным решение главы региона о назначении на пост бизнес-омбудсмена в ХМАО Николая Евлахова. О том, что Чистов ... Читать полностью >>

«Царь всея Ханты-Мансийска» Ряшин окружает себя верными «поданными»

Опубликовано 1 марта 2017, 11:44

Мэр столицы Югры Максим Ряшин назначил на должность Счётной палаты Ханты-Мансийска «верного товарища», попросив досрочно сложить полномочия Татьяну Абашину. Освободившееся место руководителя Счётной палаты Ханты-Мансийска занял Василий Таланов, осенью прошлого года он был техническим оппонентом Максима ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO