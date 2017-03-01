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В Югре снегоход опрокинулся вместе с водителем, мужчина погиб

Опубликовано: 1 марта 2017, 9:42 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Накануне в Нефтеюганске на дороге «Проезд к КУСТу №100» водитель, управляя снегоходом «Тайга», допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего погиб.

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 6 – получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Югре.

Кроме того, на территории региона сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3158 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 16 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

 

Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: , , , .


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