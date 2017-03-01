Среда, 1 марта 2017 18+

Комментарии:

В ХМАО перед судом предстанет крупный чиновник-взяточник

Опубликовано: 1 марта 2017, 16:55 | Служба новостей "ЮграPRO"

корруп

В ХМАО перед судом предстанет экс-директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Управление капитального ремонта», который обвиняется во взяточничестве.

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Управление капитального ремонта», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере

Следствием было установлено, что вышеуказанное должностное лицо в 2010 и в 2011 годах получил через посредника взятки в виде автомобиля и предметов мебели, на общую сумму свыше 1,5 миллионов рублей, за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в городе Нягани, которые фактически выполнены не были.

Также сообщается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: .


Рейтинг новости:

8
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO