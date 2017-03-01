В ХМАО перед судом предстанет крупный чиновник-взяточник

В ХМАО перед судом предстанет экс-директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Управление капитального ремонта», который обвиняется во взяточничестве.

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Управление капитального ремонта», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере

Следствием было установлено, что вышеуказанное должностное лицо в 2010 и в 2011 годах получил через посредника взятки в виде автомобиля и предметов мебели, на общую сумму свыше 1,5 миллионов рублей, за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в городе Нягани, которые фактически выполнены не были.

Также сообщается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.