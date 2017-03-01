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В ХМАО один за другим прокуратура борется с группами смерти

Опубликовано: 1 марта 2017, 16:13 | Служба новостей "ЮграPRO"

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О них не говорят лишь самые ленивые – призрачные сайты, толкающие людей на расставание с жизнью. В Югре за прошедший февраль несколько жителей региона лицом к лицу столкнулись с этой страшной бедой.

Так, утром 18 февраля, возле многоэтажного жилого дома г.п. Пойковский, обнаружено тело 13-летнего подростка. По предварительным данным, смерть наступила из-за падения с высоты. Следователи выдвинули версию суицида. Об этом корреспонденты информационное агентство «ЮграPRO» сообщали ранее в материале «В ХМАО 13-летний подросток из хорошей семьи разбился насмерть при падении с многоэтажки».

Другой случай произошел спустя всего несколько дней, 21 февраля в Пыть-Яхе. Ранее в материале «16-летний подросток спрыгнул с крыши многоэтажки в ХМАО, мальчик умер в больнице» мы сообщали, что девятиклассник школы №5 решил покончить с жизнью, спрыгнув с крыши многоэтажки. Очевидцы, которые какое-то время даже вели переговоры с ребенком, вызвали полицию и бригаду «скорой помощи». Мальчишку спасти не удалось, он умер в больнице.

И это не все, региональные СМИ сообщают еще о нескольких подобных случаях. Причин, толкающих подрастающее поколение расстаться с жизнью, может быть уйма. И сейчас важно понять, и бороться с нахлынувшей бедой.

Сотрудники прокуратуры в Югре прочесывают интернет сайты в поисках нарушителей законов и подростковых групп смерти. Так прокуры Когалыма наткнулись в интернете на пресловутые страницы с публикациями материалов, пропагандирующих суицид. При этом страницы доступны для просмотра всем пользователям, без возрастных ограничений.

На сайтах имелась информация о самоубийствах и даже подробное описание способов его совершения.

Такие материалы побуждают несовершеннолетних к совершению суицидов, а также могут негативно отразиться на их психическом состоянии.

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В итоге, прокурор города направил в суд заявление о признании указанной информации запрещенной на территории России. Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. И теперь доступ к материалам с пропагандой суицида ограничен, интернет-ресурс заблокирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Общество, Происшествия. Метки: , , , , , .


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