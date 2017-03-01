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В ХМАО 47-летняя женщина спаивала детей

Опубликовано: 1 марта 2017, 8:30 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Уголовное дело за повторную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним возбуждено в Нижневартовском районе.

Накануне в дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что в одном из магазинов п.г. Излучинска детям беспрепятственно продают алкоголь.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что 47-летняя жительница поселка, работая продавцом в торговом павильоне, продала алкогольный напиток 16-летней девочке. Но в этом случае «отмазки» типа «она выглядит на все 25», не сработали, так как стало известно, что нерадивый продавец точно знала, что девочке нет 18 лет.

Кроме того, в июле прошлого года женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение и была оштрафована на сумму 30 тысяч рублей.

Теперь против продавца завели уголовное дело, ей «светит» штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, сообщает пресс-служба МОМВД России «Нижневартовский».

Рубрики: Нижневартовский район, Общество. Метки: , , , .


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