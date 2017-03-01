«Царь всея Ханты-Мансийска» Ряшин окружает себя верными «поданными»

Мэр столицы Югры Максим Ряшин назначил на должность Счётной палаты Ханты-Мансийска «верного товарища», попросив досрочно сложить полномочия Татьяну Абашину.

Освободившееся место руководителя Счётной палаты Ханты-Мансийска занял Василий Таланов, осенью прошлого года он был техническим оппонентом Максима Ряшина в конкурсе по отбору нового главы администрации столицы Югры.

О том, что Таланов идет на конкурс в качестве спарринг-партнера Ряшина эксперты говорили ещё до отбора. Напомним, он работал тогда начальником контрольно-ревизионного управления департамента финансов администрации Ханты-Мансийска, которую последние пять лет возглавлял Максим Ряшин. Но его назначение на пост главы Счётной палаты, по словам сотрудников мэрии, стало полной неожиданностью для чиновников, сообщает уральское издание.

Кандидатуру господина Таланова согласована большинством голосов на последнем заседании городской думы. Это уже повторный случай, когда оппонент мэра Максима Ряшина получает высокую должность в администрации. Так, Константин Пенчуков, будучи коммерческим директором ООО «Зооветцентр», в мае 2011 года участвовал в выборах сити-менеджера города, в результате которых победил Ряшин. После этого начался период расцвета карьеры Пенчукова на госслужбе. В июне минувшего года он получил от Ряшина предложение возглавить пост управляющего делами администрации Ханты-Мансийска. А с февраля 2012 года был назначен заместителем главы. Недавно он был избран в думу города, где при поддержке единороссов занял пост председателя.

Татьяна Абашина подтвердила, что её попросили досрочно покинуть свою должность. «Мои полномочия заканчивались 10 апреля. Я хотела идти на переизбрание. Но вмешалась политика. Было принято такое решение, так как здоровье мне дороже», — поделилась она с уральским изданием.

Корреспонденту «ЮграPRO» удалось связаться с Виталием Чистовым, который на заседании городской думы проголосовал против кандидатуры Таланова, который сообщил следующее, — «Удобный для них человек. Я против того, что не было альтернативы выбора«.