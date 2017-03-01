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Судебное заседание по иску Чистова к губернатору Югры перенесено

Опубликовано: 1 марта 2017, 13:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

суд

В Ханты-Мансийске состоялось первое судебное заседание по административному иску депутата Думы города, члена партии ЛДПР, Виталия Чистова о признании незаконным решение главы региона о назначении на пост бизнес-омбудсмена в ХМАО Николая Евлахова.

О том, что Чистов требует признать незаконным решение о назначении на пост бизнес-омбудсмена в Югре,в ИА «ЮграPRO» сообщали ранее.

Накануне, 28 февраля, Ханты-Мансийский районный суд, по просьбе ответчика, перенес судебное заседание по иску Чистова на 6 марта 2017 года. Ответчик свою просьбу мотивировал тем, что необходимо предоставить по делу дополнительные документы. Напомним, что после серии неудачных туров выбора бизнес-омбудсмена, губернатором региона была перезапущена процедура выборов, в результате которой, неожиданно для бизнес-сообщества, вакантное кресло занял Евлахов.

«Тяжело оценить решение главы региона почему назначен на эту должность Евлахов. Возможно хотели «убить двух зайцев», ведь с одной стороны Евлахов представитель КМНС… Не знаю.. Может он суперпрофессионал в этом деле, а может наоборот», — прокомментировал ситуацию Виталий Чистов.

Стоит отметить, что на ряду с многочисленными командировками бизнес-омбудсмена по городам и весям Югры и подписанием соглашений о сотрудничестве, необходимо все это воплотить в жизнь, облегчив тем самым предпринимательскую деятельность югорского бизнес-сообщества. Как это сделать — другой вопрос, как говориться, время покажет. Первый «конфуз» Евлахова со встречей с бизнес-сообществом на площадке Ханты-Мансийска, растиражированный в СМИ, пока не реабилитирован. Дозвониться до бизнес-омбудсмена и прояснить ситуацию нашему информагентству не удалось по причине того, что его рабочий телефон не отвечал, а штатные специалисты перенаправляли «стрелки» на господина Евлахова.

«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!«, — хочется воскликнуть знаменитую фразу Остапа Бендера из романа Ильфа и Петрова «12 стульев», который произносил эту фразу в случаях, когда обстоятельства неожиданно менялись к лучшему..

Рубрики: Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Конь-огонь:
    1 марта 2017 в 15:35

    Ну начнём-с

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