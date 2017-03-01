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Примите участие в конкурс эскизов «Стенограффия-2017»!

Опубликовано: 1 марта 2017, 10:46 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В 2017 году Ханты-Мансийск вновь примет фестиваль уличного искусства «Стенограффия».  В преддверии крупнейшего стрит-арт события в России организаторы запускают конкурс эскизов среди художников, лучшие из которых смогут перенести свои задумки на городские поверхности 8 населенных пунктов страны. Появление новых объектов уличного искусства в столице Югры традиционно поддержит Администрация города и «Газпромнефть-Хантос» в рамках программы «Родные города». 

Конкурс продлится с 27 февраля по 27 марта. В нем могут принять участие художники, иллюстраторы, граффити-райтеры и просто творческие люди со всей России, желающие высказаться в городском пространстве. В этом году организаторы фестиваля «Стенограффия» отказались от узких тематических направлений, но подготовили для каждого города рекомендации на основе актуальной социальной проблематики. Так, для Ханты-Мансийска предлагается создать рисунки, призванные «согреть» город и подчеркнуть теплоту человеческих отношений,  присущую для него. Кроме того, для всех территорий проведения фестиваля в честь года экологии предложена тема «Экология визуального. Думая о будущем, действуем в настоящем».

Лучшие эскизы будут выбраны по итогам экспертного отбора организаторов  фестиваля «Стенограффия» и специального городского жюри, в состав которого войдут  активные местные жители, представители администрации, компании «Газпромнефть-Хантос» и средств массовой информации. Победителям конкурса будет предоставлена поверхность для рисования, а также необходимые для создания арт-объекта  материалы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить бланк участника,  эскиз и сопроводительное письмо к нему в адрес оргкомитета: stenograffia@mail.ru.  Шаблон конкурсной заявки и положение можно скачать на сайте фестиваля.

Справка:

«Стенограффия»  – ежегодное стрит-арт событие, объединяющее ведущих российских и зарубежных художников уличного искусства. Фестиваль начал работу в Екатеринбурге в 2010 году. С 2015 года при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» фестиваль проводится в 9 населенных пунктах страны, в том числе – в Ноябрьске. Так, в прошлом году художники создали в черте города 7 стрит-арт объектов, многие из которых уже стали городскими достопримечательностями.

В 2017 году фестиваль пройдет в городах: Екатеринбург, Ноябрьск, Муравленко, Омск, Томск, Ханты-Мансийск, Оренбург, Санкт-Петербург, с. Мыс Каменный и с. Новый Порт.

Рубрики: Общество, ТЭК, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , .


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