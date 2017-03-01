По его вине погибло 2 человека. В Югре на скамью подсудимых попал пьяный водитель

В Нефтеюганске вынесен приговор водителю, совершившему в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором погибли люди. Приговор – 4 года тюремного заключения.

Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя посёлка Пойковский. Он признан виновным по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Известно, что подсудимый, водитель «Тойоты», ехал в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Тюмень–Ханты-Мансийск» со скоростью более 90 км/час. На такой скорости мужчина не справился с управлением и выехал «встречку», где столкнулся с автомобилем марки «КИА Спортейдж».

Результат аварии – 2 человека скончались на месте, еще двоим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда виновнику ДТП назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Кроме этого, удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда в сумме 3,5 млн рублей и материального ущерба в общей сумме свыше 480 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.