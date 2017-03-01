Среда, 1 марта 2017 18+

Комментарии:

По его вине погибло 2 человека. В Югре на скамью подсудимых попал пьяный водитель

Опубликовано: 1 марта 2017, 11:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Нефтеюганске вынесен приговор водителю, совершившему в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором погибли люди. Приговор – 4 года тюремного заключения.

Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя посёлка Пойковский. Он признан виновным по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Известно, что подсудимый, водитель «Тойоты», ехал в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Тюмень–Ханты-Мансийск» со скоростью более 90 км/час. На такой скорости мужчина не справился с управлением и выехал «встречку», где столкнулся с автомобилем марки «КИА Спортейдж».

Результат аварии – 2 человека скончались на месте, еще двоим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда виновнику ДТП назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Кроме этого, удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда в сумме 3,5 млн рублей и материального ущерба в общей сумме свыше 480 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Общество, Происшествия. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

175
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В ХМАО один за другим прокуратура борется с группами смерти

Опубликовано 1 марта 2017, 16:13

О них не говорят лишь самые ленивые – призрачные сайты, толкающие людей на расставание с жизнью. В Югре за прошедший февраль несколько жителей региона лицом к лицу столкнулись с этой страшной бедой. Так, утром 18 февраля, ... Читать полностью >>

Судебное заседание по иску Чистова к губернатору Югры перенесено

Опубликовано 1 марта 2017, 13:17

В Ханты-Мансийске состоялось первое судебное заседание по административному иску депутата Думы города, члена партии ЛДПР, Виталия Чистова о признании незаконным решение главы региона о назначении на пост бизнес-омбудсмена в ХМАО Николая Евлахова. О том, что Чистов ... Читать полностью >>

«Царь всея Ханты-Мансийска» Ряшин окружает себя верными «поданными»

Опубликовано 1 марта 2017, 11:44

Мэр столицы Югры Максим Ряшин назначил на должность Счётной палаты Ханты-Мансийска «верного товарища», попросив досрочно сложить полномочия Татьяну Абашину. Освободившееся место руководителя Счётной палаты Ханты-Мансийска занял Василий Таланов, осенью прошлого года он был техническим оппонентом Максима ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO