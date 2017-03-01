Общественная организация «Спасение Югры» и Уполномоченный по правам человека подписали Соглашение о сотрудничестве

Вчера в окружной столице было подписано Соглашение о сотрудничестве между общественной организацией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спасение Югры» и Уполномоченным по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Натальей Стребковой.

Соглашение определяет общие условия взаимодействия по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Депутат Думы автономного округа, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по Уральскому федеральному округу Александр Новьюхов отметил, что соглашение позволит эффективнее использовать правовые, информационные, научные и организационные ресурсы, имеющиеся в распоряжении сторон.

«Наша задача – максимальное обеспечение гарантий государственной защиты, соблюдение и уважение прав, свобод и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», – уточнила цель подписания Соглашения Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова.

В рамках соглашения запланирован обмен информацией по вопросам, входящим в компетенцию сторон, проведение мероприятий по развитию правовой грамотности и правосознания КМНС, проведение совместных личных приемов коренных жителей автономного округа, разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере их интересов.

«Долгосрочной целью соглашения является содействие формированию гражданского общества, уменьшение социальной напряженности в среде, где проживают коренные малочисленные народы. Очень важно донести до каждого гражданина необходимость соблюдения своих обязанностей, уважения прав и законных интересов других лиц независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и других обстоятельств», – подвел итог переговоров Александр Новьюхов.

В ходе трехчасовой встречи стороны обсудили также вопросы создания Реестра коренных народов Севера, взаимоотношений жителей, ведущих традиционный образ жизни, с правоохранительными органами и недропользователями, утвердили план совместных мероприятий.