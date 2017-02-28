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В Югре на школьника упала входная дверь, управляющая компания выплатила ребенку 100 000 рублей

Опубликовано: 28 февраля 2017, 14:34 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В прокуратуру Нягани обратилась женщина, которая сообщила, что на ее сына упала подъездная металлическая дверь.

Оказалось, в произошедшем виновна управляющая компания, точнее подрядчик. В ноябре 2016 года ООО «Северприобьстрой-Нягань» на основании заключенного с управляющей организацией договора подряда осуществлялась замена входной подъездной двери многоквартирного жилого дома.

Работники подрядной организации остановили незаконченную работу и отправились на обед, в это время новая дверь стояла вертикально, но не была закреплена. Ребенок возвращался домой из школы, открыл двери в подъезд и на него упала «металлическая махина», школьник получил травмы.

Прокурор города обратился в суд с заявлением о взыскании с ООО «Северприобьстрой-Нягань» компенсации морального вреда.

По итогу, суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу несовершеннолетнего 100 тыс. рублей, сообщает прокуратура Югры

Рубрики: Нягань, Общество. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. Алёна:
    28 февраля 2017 в 17:40

    На месте родителей нужно обратиться к юристам и вместе с ними постараться увеличить сумму выплат.

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