В Югре на школьника упала входная дверь, управляющая компания выплатила ребенку 100 000 рублей

В прокуратуру Нягани обратилась женщина, которая сообщила, что на ее сына упала подъездная металлическая дверь.

Оказалось, в произошедшем виновна управляющая компания, точнее подрядчик. В ноябре 2016 года ООО «Северприобьстрой-Нягань» на основании заключенного с управляющей организацией договора подряда осуществлялась замена входной подъездной двери многоквартирного жилого дома.

Работники подрядной организации остановили незаконченную работу и отправились на обед, в это время новая дверь стояла вертикально, но не была закреплена. Ребенок возвращался домой из школы, открыл двери в подъезд и на него упала «металлическая махина», школьник получил травмы.

Прокурор города обратился в суд с заявлением о взыскании с ООО «Северприобьстрой-Нягань» компенсации морального вреда.

По итогу, суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу несовершеннолетнего 100 тыс. рублей, сообщает прокуратура Югры