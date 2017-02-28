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В Югре из-за плохой погоды ограничили движение для большегрузов

Опубликовано: 28 февраля 2017, 10:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Временное ограничение введено в Нефтеюганском районе для грузовых автомобилей на двух участках трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск».

В связи с осложнением дорожно-транспортной обстановки и ухудшением погодных условий (метель, недостаточная видимость, перепад температур) на участке с 642 по 699 километр автомобильной дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» и с 700 по 732 километр автодороги «Нефтеюганск – Мамонотово» временно ограничено движение грузовиков.

Стоит сказать, движение большегрузов будет восстановлено при установлении благоприятных погодных условиях, сообщает пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району.

Рубрики: Нефтеюганский район, Общество. Метки: , , , .


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