Следственный комитет расследует обстоятельства стрельбы в жилом районе Нижневартовска ХМАО
Опубликовано: 28 февраля 2017, 15:49 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Нижневартовске СКР по Югре возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя.
По версии следствия, 28 февраля в 11-ом часу в районе дома № 66 по улице Омской в городе Нижневартовске неустановленные лица произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю «Ниссан», которым управлял местный житель. В результате, мужчина получил телесные повреждения и с огнестрельными ранениями доставлен в городскую больницу.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Стоит сказать, расследование данного уголовного дела поставлено на личный контроль руководства следственного комитета, сообщает пресс-служба следственного управления СКР Югры.
Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, Стрельба в Нижневартовске, ХМАО, Югра.
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