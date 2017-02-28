Следственный комитет расследует обстоятельства стрельбы в жилом районе Нижневартовска ХМАО

В Нижневартовске СКР по Югре возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя.

По версии следствия, 28 февраля в 11-ом часу в районе дома № 66 по улице Омской в городе Нижневартовске неустановленные лица произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю «Ниссан», которым управлял местный житель. В результате, мужчина получил телесные повреждения и с огнестрельными ранениями доставлен в городскую больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Стоит сказать, расследование данного уголовного дела поставлено на личный контроль руководства следственного комитета, сообщает пресс-служба следственного управления СКР Югры.