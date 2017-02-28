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Сборная Ханты-Мансийского банка выиграла соревнования по настольному теннису

Опубликовано: 28 февраля 2017, 17:01 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Команда Ханты-Мансийского банка (бренд банка «Открытие» на территории западной Сибири) стала победителем соревнований по настольному теннису в рамках ежегодной Спартакиады трудящихся окружного центра. Спортсмены показали самый высокий результат за всю историю Спартакиады, выиграв все игры с сухим счетом (по командным очкам).

В турнире приняли участие 25 команд предприятий и организаций города. Сборная Ханты-Мансийского банка вышла старт в ранге фаворита: на протяжении последних нескольких лет финансовая организация выигрывает теннисные турниры в рамках городской Спартакиады. А за все время участия в соревнованиях с 2006 года сборная банка 8 раз становилась победителем Спартакиады.

Чемпионский состав сборной Ханты-Мансийского банка по настольному теннису:

Наталья Воронцова, главный специалист группы открытия счетов отдела операционного сопровождения операционного управления;

Наталья Кучина, начальник учебного центра управления по работе с персоналом;

Александр Дарданов, заместитель управляющего филиала;

Дмитрий Зырянов, ведущий специалист группы клиентского обслуживания дирекции филиала в г. Ханты-Мансийск

 Поздравляем сборную Ханты-Мансийского банка по настольному теннису с уверенной победой!

Рубрики: Спорт. Метки: , , , .


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