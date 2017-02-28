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Предприниматель из Югры «делал деньги» на безработных людях, вмешалась прокуратура

Опубликовано: 28 февраля 2017, 12:26 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В Мегионе прокурорская проверка выявила незаконное использования бюджетных средств, это произошло в рамках реализации программ в сфере содействия занятости населения.

Дело в том, что между индивидуальным предпринимателем и «Мегионским центром занятости» заключены договоры о предоставлении финансовой помощи на создание двух дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Предприниматель обязан был создать рабочие места и трудоустроить двух граждан, а учреждение перечислить ему субсидию в размере свыше 176 тыс. рублей.

Однако, получив денежные средства, предприниматель не выполнил условия и фактически не трудоустроил безработных граждан.

При этом недобросовестный предприниматель предоставил фиктивные документы, подтверждающие их трудоустройство.

Прокуратура направила материалы проверки в полицию, а стражи порядка возбудили уголовное дело по статье мошенничество при получении субсидии, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле, сообщает прокуратура Югры.

Рубрики: Мегион, Общество. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Житель Мегиона:
    28 февраля 2017 в 16:20

    А почему в заметке нет имени этого жулика-вора?! И город, и округ, и страна — должны знать имя сего «героя»!!!!!!!!!

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