Предприниматель из Югры «делал деньги» на безработных людях, вмешалась прокуратура

В Мегионе прокурорская проверка выявила незаконное использования бюджетных средств, это произошло в рамках реализации программ в сфере содействия занятости населения.

Дело в том, что между индивидуальным предпринимателем и «Мегионским центром занятости» заключены договоры о предоставлении финансовой помощи на создание двух дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Предприниматель обязан был создать рабочие места и трудоустроить двух граждан, а учреждение перечислить ему субсидию в размере свыше 176 тыс. рублей.

Однако, получив денежные средства, предприниматель не выполнил условия и фактически не трудоустроил безработных граждан.

При этом недобросовестный предприниматель предоставил фиктивные документы, подтверждающие их трудоустройство.

Прокуратура направила материалы проверки в полицию, а стражи порядка возбудили уголовное дело по статье мошенничество при получении субсидии, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле, сообщает прокуратура Югры.