Предприниматель из Югры «делал деньги» на безработных людях, вмешалась прокуратура
Опубликовано: 28 февраля 2017, 12:26 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Мегионе прокурорская проверка выявила незаконное использования бюджетных средств, это произошло в рамках реализации программ в сфере содействия занятости населения.
Дело в том, что между индивидуальным предпринимателем и «Мегионским центром занятости» заключены договоры о предоставлении финансовой помощи на создание двух дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
Предприниматель обязан был создать рабочие места и трудоустроить двух граждан, а учреждение перечислить ему субсидию в размере свыше 176 тыс. рублей.
Однако, получив денежные средства, предприниматель не выполнил условия и фактически не трудоустроил безработных граждан.
При этом недобросовестный предприниматель предоставил фиктивные документы, подтверждающие их трудоустройство.
Прокуратура направила материалы проверки в полицию, а стражи порядка возбудили уголовное дело по статье мошенничество при получении субсидии, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле, сообщает прокуратура Югры.
А почему в заметке нет имени этого жулика-вора?! И город, и округ, и страна — должны знать имя сего «героя»!!!!!!!!!