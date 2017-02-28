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Полкило наркотиков изъяли у дилера в ХМАО (видео)

Опубликовано: 28 февраля 2017, 11:55 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сургуте в одном из садово-огороднических товариществ полицейскими задержан 29-летнего мужчина, при личном досмотре у него обнаружили 10 спичечных коробков с синтетическими наркотиком общей массой около 40 граммов.

В автомобиле задержанного полицейские обнаружили еще 7 спичечных коробков с аналогичным наркотиком, а также сверток с веществом темного цвета. Согласно экспертно-криминалистическому исследованию в свертках находился гашиш. Общая масса изъятых наркотиков составила более 450 граммов. Стало известно, что злоумышленник хранил «губительное зелье» для продажи.

Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

Рубрики: Сургут. Метки: , , , .


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