Полкило наркотиков изъяли у дилера в ХМАО (видео)

В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сургуте в одном из садово-огороднических товариществ полицейскими задержан 29-летнего мужчина, при личном досмотре у него обнаружили 10 спичечных коробков с синтетическими наркотиком общей массой около 40 граммов.

В автомобиле задержанного полицейские обнаружили еще 7 спичечных коробков с аналогичным наркотиком, а также сверток с веществом темного цвета. Согласно экспертно-криминалистическому исследованию в свертках находился гашиш. Общая масса изъятых наркотиков составила более 450 граммов. Стало известно, что злоумышленник хранил «губительное зелье» для продажи.

Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.