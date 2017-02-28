Полкило наркотиков изъяли у дилера в ХМАО (видео)

Опубликовано: 28 февраля 2017, 11:55 | Служба новостей "ЮграPRO"
В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сургуте в одном из садово-огороднических товариществ полицейскими задержан 29-летнего мужчина, при личном досмотре у него обнаружили 10 спичечных коробков с синтетическими наркотиком общей массой около 40 граммов.
В автомобиле задержанного полицейские обнаружили еще 7 спичечных коробков с аналогичным наркотиком, а также сверток с веществом темного цвета. Согласно экспертно-криминалистическому исследованию в свертках находился гашиш. Общая масса изъятых наркотиков составила более 450 граммов. Стало известно, что злоумышленник хранил «губительное зелье» для продажи.
Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.
В Нефтеюганске ХМАО работники ООО «ТЭК-Север» (Транспортная компания Энергия), находясь на рабочем месте, отравились угарным газом. В связи с отравлением работников угарным газом деятельность автотранспортного предприятия была остановлена на 15 суток. Информация о произошедшем ЧП поступила ... Читать полностью >>
Команда Ханты-Мансийского банка (бренд банка «Открытие» на территории западной Сибири) стала победителем соревнований по настольному теннису в рамках ежегодной Спартакиады трудящихся окружного центра. Спортсмены показали самый высокий результат за всю историю Спартакиады, выиграв все игры с ... Читать полностью >>
В Нижневартовске СКР по Югре возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя. По версии следствия, 28 февраля в 11-ом часу в районе дома № 66 по улице Омской в городе Нижневартовске неустановленные лица ... Читать полностью >>