Официально. Завершено расследование трагического ДТП под Ханты-Мансийском, где погибло 10 детей

Следственным комитетом завершено расследование дела о трагическом ДТП в ХМАО. Выжившим водителям автобуса и тягача, владельцу автобуса и директору спортшколы предъявили окончательные обвинения. Родственники погибших готовят гражданские иски.

Четвертым следственным управлением Главного следственного управления СКР (с дислокацией в городе Екатеринбург) завершены следственные действия по уголовному делу, возбужденному по факту дорожно-транспортного происшествия в ХМАО с участием автобуса, перевозившего детей.

В ходе предварительного следствия директору МАУ ДО «СДЮСШОР «Сибиряк» Ирине Тарасовой предъявлено обвинение по статье» халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц», водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александру Сидоруку – «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а водителю грузовика Volvo Раилю Саитханову – «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По версии следствия, 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры СДЮСШОР «Сибиряк» в количестве 33 человек выехали из Ханты-Мансийска в направлении города Нефтеюганска на автобусе «Karosa С934.1351» под управлением водителя Зайнуллина. Двигаясь на 926-м километре автомобильной дороги Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», автобус столкнулся с двигавшимся в сторону Ханты-Мансийска тягачом «VOLVO FH 12 420» под управлением водителя Раиля Саитханова, нарушившего ПДД и выехавшего на полосу встречного движения. Столкновение привело к изменению траектории движения автобуса, после чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом «Скания 113».

В результате ДТП погибло 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести, 2 детям причинены незначительные повреждения. Все пассажиры автобуса признаны потерпевшими.

Следствием установлено, что, согласно действующему законодательству, сопровождение автомобилем ГИБДД осуществляется при организованной перевозке группы детей автобусами от 3-х и более. Ни Тарасова, никто-либо иной по ее поручению не направили в подразделение ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей. А оснований для закрытия трассы Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» по погодным или иным причинам у сотрудников ГИБДД не имелось. Согласно заключениям судебных экспертиз и иным материалам уголовного дела, дорожные условия в день ДТП были удовлетворительными, видимость составляла примерно 500 метров. Дорожное полотно было в нормальном состоянии, до ДТП обработано песчано-соляной смесью. Нарушений требований безопасности при ремонте и содержании автомобильной дороги не установлено. При этом из заключения автотехнической судебной экспертизы следует, что водитель «Скания 113» при любых условиях в сложившейся ситуации не имел технической возможности избежать столкновения, что исключает его привлечение к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия также проверено выполнение своих обязанностей должностными лицами дорожной службы, службы, согласовавшей проезд крупногабаритной техники, сотрудников АО «Башнефтегеофизика», являвшегося собственником груза. Дана юридическая оценка действиям лиц, организовавших соревнования и перевозку детей, в частности, представителей Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Комитета по физической культуре и спорту администрации города Нефтеюганска, а также сотрудников регионального ГИБДД.

Кроме того, следствием были приняты меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Следователи установили, что Раиль Саитханов в июне 2016 года был лишен по решению суда водительских прав. Однако, сведения о лишении его прав на управление транспортным средством в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре 2016. В связи с этим следственным управлением по Республике Башкортостан организована и проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам служебной проверки, проведенной на основании внесенного в МВД по Республике Башкортостан Представления, факт грубого нарушения законодательства сотрудниками ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Уфе подтвердился: командир указанного подразделения и старший инспектор привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ходе предварительного следствия также внесены предложения по совершенствованию действующего законодательства в области организованной перевозки групп детей.

После ознакомления потерпевших и обвиняемых с материалами уголовного дела, оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения, по существу, сообщает и.о. руководителя управления Светлана Петренко.