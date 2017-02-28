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На предприятии в ХМАО работники отравились угарным газом

Опубликовано: 28 февраля 2017, 17:42 | Служба новостей "ЮграPRO"

газ

В Нефтеюганске ХМАО работники ООО «ТЭК-Север» (Транспортная компания Энергия), находясь на рабочем месте, отравились угарным газом.

В связи с отравлением работников угарным газом деятельность автотранспортного предприятия была остановлена на 15 суток.

Информация о произошедшем ЧП поступила в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Ях от работников транспортного предприятия по перевозке грузов, содержащее сведения о причинении вреда здоровью — отравление угарным газом.

При проведении внеплановой проверки выявленные многочисленные нарушения требований санитарного законодательства: отсутствует приточно-вытяжная система вентиляции, отсутствует возможность естественного проветривания и естественного освещения, микроклимат не соответствует требованиям СанПиН. Температура воздуха ниже установленных норм.

По результатам лабораторно-инструментального контроля установлено: содержание углерода оксида в воздухе рабочей зоны превышает ПДК в 3 и более раз, содержание минеральных масел превышает ПДК от 5 до 6 раз, содержание бензола превышает ПДК в 2 раза, в диспетчерской содержание углерода оксида превышает ПДК до 2 раз.

Учитывая характер установленных в ходе проверки нарушений установленных норм и правил, что причинило вред здоровью граждан, применен временный запрет деятельности. Материалы проверки, протокол об административном правонарушении были направлены на рассмотрение в Нефтеюганский районный суд, решением которого 03.02.2017 г, деятельность ООО «ТЭК- Север» была приостановлена на 15 суток. Такое решение принято с учетом устранения юридическим лицом к моменту судебного заседания многих нарушений санитарного законодательства. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства, сообщает Ольга Егорова, главный специалист-эксперт отдела юридического обеспечения Роспотребнадзора по ХМАО.

Рубрики: Нефтеюганск, Общество, Происшествия, ТЭК. Метки: , , , .


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