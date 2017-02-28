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«Газпром нефть» и правительство ХМАО-Югры уточнили программу социально-экономического сотрудничества на 2017 год

Опубликовано: 28 февраля 2017, 9:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

Подписание СЭС в 2017 году (1)

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2017» Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков и Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова провели рабочую встречу. Стороны обсудили ход выполнения соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 2016-2018 гг. По итогам обсуждения было подписано дополнительное соглашение, в котором определен перечень мероприятий и объем социальных инвестиций на 2017 год.

«Газпром нефть» продолжит реализацию программы социальных инвестиций «Родные города» и профинансирует проекты, направленные на развитие массового и профессионального спорта, поддержку образования и культуры в регионе. Компания направит средства на строительство жилья в городе Ханты-Мансийске, благоустройство поселков Ханты-Мансийского района, поддержку коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском и Сургутском районах.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – один из ключевых регионов присутствия «Газпром нефти». В автономном округе действует дочернее добывающее предприятие компании «Газпромнефть-Хантос», разрабатывающее 8 месторождений, самым крупным из которых является Южно-Приобское. После ввода в эксплуатацию в 2015 году Южно-Приобского газоперерабатывающего завода уровень утилизации попутного нефтяного газа здесь достиг 95%.

«Газпромнефть-Хантос» является ведущей компанией Группы «Газпром нефть» по изучению баженовской свиты. Масштабная работа по исследованию технологий добычи трудноизвлекаемых запасов ведется на Пальяновской площади Красноленинского месторождения и Южно-Приобском месторождении. Кроме того, Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», совместное предприятие «Газпром нефти» и Shell, в 2016 году запустила на Салымской группе месторождений проект по закачке в пласт трехкомпонентного раствора собственного производства, что в перспективе позволит существенно увеличить коэффициент извлечения нефти.

Генеральное соглашение о партнерстве на 2016-2018 годы было подписано в июне 2016 года. Документ предусматривает поддержку компанией и правительством региона проектов по развитию научно-технического потенциала ХМАО-Югры, сотрудничество в сфере энергосбережения и взаимодействие по экологической безопасности и охране окружающей среды.
«Устойчивое развитие Ханты-Мансийского округа имеет особое значение для «Газпром нефти». Благодаря применению прогрессивных технологий компании удается не только достигать максимальной финансовой эффективности бизнеса, но и активно взаимодействовать с округом по многим важным для социальной сферы вопросам. Компания будет и впредь способствовать поддержанию благоприятного климата в регионе, реализуя программу социальных инвестиций «Родные города», направленную на повышение качества жизни населения Югры», – отметил Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Мы вышли на максимальную планку инвестиций по соглашениям с «Газпром нефтью». Этот объем будет сохранен и на текущий год. Основные вложения придутся на Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район – места работы компании. В соглашении этого года много мероприятий, связанных с благоустройством небольших населенных пунктов, организацией деятельности летних экологических отрядов. Все это идеально совпадает с повесткой федерального Года экологии и объявленного в Югре Марафона городского благоустройства. Еще один приоритет, который мы неизменно держим в поле своего внимания – поддержка коренных малочисленных народов Севера. Для этих целей будут реализованы несколько культурных и образовательных проектов в Сургутском и Нижневартовском районах», – сказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова.

Программа «Родные города» объединяет все социальные инициативы и проекты группы компаний «Газпром нефть» в регионах России. Программа направлена на развитие социально-экономического потенциала регионов, создание условий для повышения качества жизни и включает проекты развития городской среды, создания инфраструктуры для детского и массового спорта, а также инициативы в сфере образования, здравоохранения и сохранения культурного потенциала коренных малочисленных народов Севера.
В рамках программы «Родные города» в ХМАО-Югре реализовано более 130 социальных и экологических проектов, среди которых строительство Югорской шахматной академии, проведение ежегодных турниров, и оборудование шахматных уголков в социальных, образовательных и медицинских учреждениях города, поддержка ежегодного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», строительство жилья в городе Ханты-Мансийске, ремонт и строительство новых социальных объектов, а также проекты, направленные на сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера.
«Газпромнефть-Хантос» образован в 2005 году. Предприятие ведет свою работу на месторождениях ХМАО-Югры: Южной лицензионной территории
Приобского месторождения, Орехово-Ермаковском, Южном, Пальяновском, Южно-Киняминском, Малоюганском и Западно-Зимнем месторождениях, а также на Зимнем месторождении в Тюменской области. В 2016 году добыча «Газпромнефть-Хантоса» составила 15,4 млн тонн н.э., что на 3% выше аналогичного показателя 2015 года.

Рубрики: ТЭК. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. Югра:
    28 февраля 2017 в 09:06

    Это очередная утка от Газпрома

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    • Елена:
      28 февраля 2017 в 13:41

      Утки, зайцы, прочая живность. Что за паранойя? Спорт, культура, благоустройство, экология — компания как развивала эти направления, так и будет развивать. А польза от той же программы «Родные города» огромнейшая, сколько проектов, которые представили обычные люди, получили жизнь! Так что не усугубляйте, пожалуйста.

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    • Михаил:
      28 февраля 2017 в 14:22

      «Газпром нефть» реально немало делает, че уж вы так-то. В Муравленко и Ноябрьске спорткомплексы построили просто атас. И все остальные города нам завидуют)))))

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