«Была перестрелка — это факт». В ХМАО в городе нефтяников произошло ЧП со стрельбой (ФОТО и ВИДЕО)

В Нижневартовске ХМАО возле лицея перевернулась машина и звучали выстрелы, сообщает NV86.

Как сообщает издание, сегодня, 28 февраля, около 10:30 в районе нижневартовского лицея №2 (Омская, 66) произошло ЧП. По предварительной информации, водитель задел припаркованный автомобиль и «влетел» в забор. Кроме того, по словам очевидцев, была перестрелка. Информация о пострадавших разнится. Пока сообщается, что один в реанимации, один погиб. Официальных данных еще не поступило.

«Летел за 66 домом Омская, задел припаркованый авто, который развернуло, влетел в забор возле шлагбаума и на бок. Говорят стреляли, гильзы в начале дома валяются, водилу вытащили и увезли на реанимации», — написала Анжелика Фильченко.







«ДТП возле лицея… По сообщениям осложнилось стрельбой. Есть жертвы. Один из автомобилей — уничтожен полностью. Район оцеплен», — сообщили в группе «Дежурный по городу».

«Была перестрелка — это факт. Наш знакомый вытащил простреленного пострадавшего из машины», — Алёна Макеева.