Автомобильная авария на трассе в Югре унесла жизнь человека
Опубликовано: 28 февраля 2017, 11:26 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне вечером в Сургутском районе сотрудники полиции работали на месте ДТП. На 93 километре автодороги «Сургут – Когалым» произошла авария с участием двух автомобилей.
Водитель грузового автомобиля «Газ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота». В результате ДТП водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.
Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 28 февраля 2017, 17:42
В Нефтеюганске ХМАО работники ООО «ТЭК-Север» (Транспортная компания Энергия), находясь на рабочем месте, отравились угарным газом. В связи с отравлением работников угарным газом деятельность автотранспортного предприятия была остановлена на 15 суток. Информация о произошедшем ЧП поступила ... Читать полностью >>
Опубликовано 28 февраля 2017, 17:01
Команда Ханты-Мансийского банка (бренд банка «Открытие» на территории западной Сибири) стала победителем соревнований по настольному теннису в рамках ежегодной Спартакиады трудящихся окружного центра. Спортсмены показали самый высокий результат за всю историю Спартакиады, выиграв все игры с ... Читать полностью >>
Опубликовано 28 февраля 2017, 15:49
В Нижневартовске СКР по Югре возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя. По версии следствия, 28 февраля в 11-ом часу в районе дома № 66 по улице Омской в городе Нижневартовске неустановленные лица ... Читать полностью >>