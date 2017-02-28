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Антон Шипулин: «Привет Пхенчхан!» Расписание гонок 7-го этапа Кубка мира

Опубликовано: 28 февраля 2017, 12:55 | Служба новостей "ЮграPRO"

шипулин

Российский биатлонист Антон Шипулин на своей страничке сообщил, что прибыл в южнокорейский Пхенчхан, где пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017.

«Привет Пхенчхан! Осмотрелись, бежим на ужин», – написал Шипулин.

Напомним, что 7-й этап Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане стартует 2 марта.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, главный тренер сборной России Александр Касперович назвал состав команды — «…В команду вошли четыре спортсменки, которые участвовали в чемпионате мира, — это Светлана Слепцова (Югра), Татьяна Акимова (Чувашия), Ирина Старых (Курган) и Ирина Услугина (Тюменская область). Плюс привлечем Светлану Миронову (Свердловская область). Подчуфарову необходимо обследовать. Но, думаю, что для нее сезон окончен.

По ребятам все читаемо: Антон Шипулин (Екатеринбург), Евгений Гараничев (Тюменская область), Антон Бабиков (Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область). Плюс Юрий Шопин (Ульяновск) и Тимур Махамбетов (Омск-Красноярский край). Елисеев, Волков, Логинов и Малышко примут участие в Кубке IBU в Контиолахти».

Кубок мира. Пхенчхан, Южная Корея

ЧМ

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала трансляций – московское. Трансляция — Матч ТВ, Eurosport

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , , , , , , , , .


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