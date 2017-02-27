Жизнь в Югре — не сказка?! Шокирующие кадры из реальной жизни югорчан

Рейд «Жилище» провели спасатели «Центроспас-Югории». Он прошел в жилом секторе пгт. Мортка Кондинского района ХМАО. Спасатели прошлись по местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Печалит тот факт, что взрослые члены неблагополучных семей, как правило, злоупотребляют спиртными напитками.

Подобные рейды проходят регулярно. Хочется бить тревогу, ведь в этих семьях живут дети. Так в одной из семей, женщина – мать четверых несовершеннолетних детей. Интерьер квартиры, с прошлого посещения комиссии, не изменился. Антисанитарные условия, черная паутина в углах. Необычная печная дверца закрывается кочергой. Наверное, не нужно объяснять как подобные жуткие условия проживания влияют на восприятия мира ребенком. А хуже того, что безопасность деток в этих семьях постоянно находится под угрозой.

Есть конечно люди, осознавшие невозможность такого существования. Так следующая семья встала на путь исправления, снята с учета как неблагополучная. Но нарушения все же остаются — алюминиевая электропроводка и оригинальная печь — камин, мусор на предтопочном листе. А еще пачка сигарет на печи – значит, в квартире курят. Спасатели объясняют в очередной раз — из-за неосторожного обращения с сигаретой может произойти пожар.

В деревянном жилом доме с 5 степенью огнестойкости огонь распространяется от очага во все стороны со скоростью 0,8 метров в минуту. Примерно за 8 минут огонь может распространиться на 64 м2, сообщает информационно-аналитический отдел КУ «Центроспас-Югория».

Поселок Мортка расположен на 511 км железной дороги Екатеринбург — Устье-Аха. Изначально это селение образовалось благодаря лесу. В 1967 году это был просто лесопункт, который за 38 лет превратился в компактный поселок. Однако, внешнее благополучие поселка теперь не может скрыть внутреннего бедствия жителей.

К большому сожалению, журналистам «ЮграPRO» на момент подготовки материала не удалось получить комментарий главы городского поселения Мортка, на служебный телефон в администрации поселка Александр Тагильцев не ответил, как и его заместитель Татьяна Кунгурова. Хочется помечтать, что должностные лица в этот момент были заняты работой по улучшения жизни населения. Однако, жизнь Югры – не сказка и оставим бессмысленные грезы. Похоже, в этом поселке не только простые люди живут как попало, но и власть от работы отлынивает.

Конечно, заставить человека менять образ жизни невозможно. Но при желании можно помочь сделать тот первый, важный шаг. А также глава просто обязан если не помочь взрослому измениться, то хотя бы оградить детей от опасного образа жизни родителей.

А иначе зачем эта власть, если она не может даже ребенку помочь?





