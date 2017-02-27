Югорский лыжник Устюгов взял реванш у Пеллегрино. Второе золото ЧМ в Лахти за два дня

Накануне, 26 февраля российский лыжник из Югры Устюгов взял второе золото за два дня соревнований в рамках Чемпионата мира в финском Лахти.

Российские лыжники Сергей Устюгов и Никита Крюков на Чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти выиграли командный спринт классическим стилем. В командном спринте каждый из двух участников команды бежит по три этапа, в сумме в эстафете — шесть этапов.

У мужчин на третьем этапе вперед вырвался норвежец Йоханнес Клэбо, создавший задел в несколько секунд. После четвертого этапа команду России на второе место вывел югорчанин Устюгов, но на следующем этапе россиянина Крюкова обошли итальянец Пеллегрино и финн Нисканен. Перед решающим этапом норвежец Иверсен имел задел перед тремя конкурентами в 6 секунд, но разрыв постепенно сокращался. Группу преследователей возглавил финн Нисканен, который перед входом на стадион догнал, наконец, Иверсена. Развязка наступила перед последним поворотом на финишную прямую, когда норвежец и финн не поделили лыжню. Нисканен попытался обойти Иверсена по внутреннему радиусу, но наступил на лыжи соперника и они оба упали после контакта.

В результате этой драмы вперед вырвались Устюгов и Пеллегрино. На финишной прямой скорость российского лыжника оказалась выше, чем и у итальянца. Тройку призеров замкнул Нисканен, а главные фавориты командного спринта финишировали лишь четвертыми. Таким образом, Устюгов взял реванш у Пеллегрино за поражение в финале личного спринта и завоевал свое второе золото на ЧМ-2017. Днем ранее Сергей Устюгов победил в скиатлоне на 30 км. У югорского лыжника теперь 4 медали мировых первенств.

Напоминаем, что с 23 февраля по 5 марта в финском Лахти проходит Чемпионат мира по лыжным видам спорта.

23 февраля

Мужской и женский спринт, свободный стиль

25 февраля

Скиатлон, 7,5 км + 7,5 км, женщины

Скиатлон, 15 км + 15 км, мужчины

26 февраля

Мужской и женский командный спринт, классически стиль

28 февраля

Гонка с раздельного старта, женщины, 10 км, классический стиль

1 марта

Гонка с раздельного старта, мужчины, 15 км, классический стиль

2 марта

Эстафета, женщины, 4х5 км

3 марта

Эстафета, мужчины, 4х10 км

4 марта

Масс-старт, женщины, 30 км, свободный стиль

5 марта

Масс-старт, мужчины, 50 км, свободный стиль