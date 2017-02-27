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XV-й Международный кинофестиваль «Дух огня» пройдет при поддержке «Газпром нефти»

Опубликовано: 27 февраля 2017, 9:54 | Служба новостей "ЮграPRO"

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XV-й Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» состоится в Ханты-Мансийске при поддержке компании «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

С 3 по 9 марта 2017 года жителям Югры представят 100 фильмов из 25 стран с общим охватом не менее 25 тысяч зрителей. В программе кинофорума примут участие 160 кинематографистов, включая таких звезд кино, как Александр Сокуров, Александр Стриженов, Павел Шахрай и другие.

Помимо кинопоказов и конкурса дебютных фильмов, кинофорум будет сопровождать обширная культурная программа. Почетным гостем кинофестиваля 2017 года станет народный артист России, лауреат международных конкурсов, пианист Юрий Розум. Маэстро планирует провести мастер-класс для учащихся Центра искусств для одаренных детей Севера. Подарком жителям и гостям Ханты-Мансийска станет концерт выдающегося музыканта, который состоится 5 марта в концертно-театральном комплексе «Югра-Классик».

В День семьи, который традиционно проходит в рамках Международного кинофестиваля «Дух огня», юные участники проекта «Энциклопедия сказок родных городов» интернет-канала «Читалкин» выступят с литературным концертом, где помимо чтения произведений русской и национальной литературы, они представят произведения собственного сочинения. В этот же день волонтеры «Газпромнефть-Хантоса» (дочернее предприятие «Газпром нефти») организуют для воспитанников социального центра «Радуга» благотворительную акцию.  Сотрудники предприятия совместно с участниками фестиваля проведут для детей мастер-класс по актерскому мастерству, цель которого помочь детям раскрыть свои творческие способности.

 Показы на «Духе огня» будут доступны для жителей с ограниченными возможностями, которым помогут волонтеры. Для слабослышащих и слабовидящих людей будут представлены фильмы «Викинг» и «Притяжение» – это первые отечественные фильмы, полностью адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля, 7 марта, будут вручены специальные призы от компании «Газпром нефть» победителям конкурса микрофильмов, который в этом году посвящен Году экологии.

«Газпром нефть» дополнительно поддержит «Дух огня» информационной кампанией в Ханты-Мансийске «Город ждет большое кино».

СПРАВКА: Программа «Родные города» объединяет все социальные инициативы и проекты группы компаний «Газпром нефть» в регионах России. Программа направлена на развитие социально-экономического потенциала регионов, создание условий для повышения качества жизни и включает проекты развития городской среды, создания инфраструктуры для детского и массового спорта, а также инициативы в сфере образования,  здравоохранения и  сохранения культурного потенциала коренных малочисленных народов Севера.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. Ворон:
    27 февраля 2017 в 10:12

    Который год и нет не одного нового имени и нового фильма. Так междусобойчик погулять в Хантах.

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