В тесноте, да не в обиде! Пенсионерка окружного центра Югры «приютила» в своем доме 15 иностранцев

Полицейские Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации.

В окружной столице Югры, по результатам проверки, возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, всего за несколько месяцев ее официальными «сожителями» стали 15 иностранных граждан.

Теперь против женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».