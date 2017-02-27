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В тесноте, да не в обиде! Пенсионерка окружного центра Югры «приютила» в своем доме 15 иностранцев

Опубликовано: 27 февраля 2017, 11:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Полицейские Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации.

В окружной столице Югры, по результатам проверки, возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, всего за несколько месяцев ее официальными «сожителями» стали 15 иностранных граждан.

Теперь против женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Раиса:
    27 февраля 2017 в 13:36

    Моё жильё кого хочу того и заселяю,а у этой бабушки единственный заработок эти иностранцы,если государство с центровыми ворюгами которые разворовали бюджет с дружками да зятьями не в состоянии обеспечить старой женщине достойную пенсиею,которую она заработала,то руки прочь от народа который вертится как может

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