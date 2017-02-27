В тесноте, да не в обиде! Пенсионерка окружного центра Югры «приютила» в своем доме 15 иностранцев
Опубликовано: 27 февраля 2017, 11:49 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации.
В окружной столице Югры, по результатам проверки, возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, всего за несколько месяцев ее официальными «сожителями» стали 15 иностранных граждан.
Теперь против женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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