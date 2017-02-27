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В столице Югры состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2017»

Опубликовано: 27 февраля 2017, 13:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

лыжня

Накануне, 26 февраля, в столице Югры в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2017». Около тысячи горожан приняли участие в массовом забеге.

«Сегодня здесь собрались сотни людей разного возраста: молодые и взрослые, любители езды на собачьих упряжках, люди с ограниченными возможностями и представители коренных народов Севера. Все они объединены одной идеей, они все показали, что любят лыжи. Они встали сегодня на лыжи, пришли поделиться друг с другом своими добрыми эмоциями, посоревноваться, поучаствовать в празднике. Это победа здорового образа жизни и любви к спорту над любовью к телевизору и дивану. Я рад, что они победили в этой борьбе и надеюсь, что эта победа заразит своим примером еще очень многих, а количество участников спортивно-массовых мероприятий в Югре неуклонно будет расти», — обратился к участникам забега заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

Также в рамках соревнований были проведены развлекательные конкурсы — костюмированный забег и гонка представителей народов Севера на традиционных лыжах из оленьих шкур, перетягивание каната, катание на собачьих упряжках и праздничные угощения.

Рубрики: Общество, Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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