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В ХМАО 23 февраля «домашнее сражение» закончилось поножовщиной, пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице

Опубликовано: 27 февраля 2017, 14:12 | Служба новостей "ЮграPRO"

Без названия

День защитника Отечества в окружном центре Югры прошел для многих не на славу.

В праздничные дни полицейские Ханты-Мансийска несли службу в усиленном варианте. Масса сообщений в дежурную часть от населения поступила именно в прошедшие выходные. Преступления против личности лидировали в рейтинге обращений к стражам порядка.

Некоторые «домашние сражения» закончились ножевыми ранениями, нанесением тяжких телесных повреждений, угрозами убийства.

Так, во время домашней пьянки, в которой принимали участие отец с двумя сыновьями, между последними возникла ссора, в ходе которой один из них воспользовался ножом не по назначению. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в окружную клиническую больницу. А в отношении 29-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Всего в период с 23 по 26 февраля сотрудниками полиции зафиксировано около 10 подобных фактов, которые, как правило, совершены в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».

Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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